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Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı
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29 Haziran 2023 Perşembe 16:31:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 16:31:00

Fransa'da kaos büyüyor... 150 kişi gözaltında

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Fransa'da polisin Cezayirli bir genci öldürmesi üzerine başlayan olaylar sürüyor. Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı, çok sayıda araç ve bina yakıldı. Olaylarda 150 kişi gözaltına alındı, 24 polis yaralandı.

17 yaşındaki Cezayirli genç öldü, bunun üzerine Fransa`da tansiyon bir kez daha yükseldi.

Yaşananlar, şiddet olaylarının fitilini ateşledi. Protestocular polisin ırkçı cinayet işlediği iddiasıyla gösteri düzenledi. Polisle çatıştı.

Protestocular polisin ırkçı cinayet işlediği iddiasıyla gösteri düzenledi. Polisle çatıştı.

Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericiler polise havai fişekle karşılık verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öldürülen gencin ailesiyle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Macron, yaşananların affedilemez olduğunu, hiçbir şeyin bir gencin ölümünü açıklayamayacağını belirtti.

Fransız meclisi 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dermanin, olaylar sırasında 24 polisin hafif yaralandığını, bölgede 2 bin polisin görevlendirileceğini açıkladı.

Fransa'da polis sendikasının feshedilmesi de gündemde.

İçişleri Bakanı Darmanin, sosyal medyada gencin öldürülmesine dair destekleyici paylaşımda bulunan sendikanın fesih koşullarının araştırılması için talimat verdi.

40 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Fransa'da polisin 17 yaşındaki bir genci öldürmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle 40 bin polis görevlendirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, bu akşam saatlerinde düzenlenmesi beklenen protestolar nedeniyle 5 bini başkent Paris'te olmak üzere Fransa genelinde 40 bin polisin görevlendirileceğini söyledi.

Etiketler : Cezayirli genç göstericiler polis şiddeti çatışma araç yakma
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