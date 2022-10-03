Enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı

Fransa'da kabinenin enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı

Macron, Elysee Sarayı'nda siyaset, sendika, sivil toplum gibi alanlardaki temsilcileri bir araya getirmesi amacıyla yakın zamanda kurulan "Yeniden Tesis Ulusal Konseyi"nin internet sitesinin tanıtımı için kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Macron'un geçmişte olduğu gibi kravat gömlek yerine ceketinin altına boğazlı kazak giyerek makamında kameraya konuşması ülke basınına konu oldu.

Fransız kanalı BFMTV'ye politika editörü Bruno Jeudy, Macron'un boğazlı kazağıyla "kışın elektrik kesintisi ve fiyatların artışı endişesi karşısında hükümetin enerji tasarrufu girişimine" destek mesajı verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede kış soğukları karşısında kalorifer sıcaklıklarını artırmak yerine kalın giyinme gibi enerji tasarrufu önerileri tartışılırken Başbakan Elisabeth Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de boğazlı kazak giyerek "kışlık elbise giyme" girişimi başlatmıştı.

İKTİDARIN TASARRUF ÖNERİLERİ ALAY KONUSU OLDU



Muhalefet, hükümeti eleştirerek tasarruf çağrısı yerine enerji krizine çözüm bulması çağrısı yapmıştı.

Bazı muhalif isimler de yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olduğu görüntüleri anımsatarak, tepki göstermişti.

Bazı iktidar milletvekillerinin de Rus gazının kesilmesiyle krize dönüşen enerji sıkıntısına yönelik "kurutma makinesi yerine çamaşır askılığı, battaniye ile Meclise gelinmesi gibi tasarruf önerileri", ülkedeki siyasiler arasında alay konusu olmuştu.

MACRON'UN ŞİRKETLERE "ENERJİ KONTRATLARINI HEMEN İMZALAMAYIN" ÖNERİSİ MANTIKLI GÖRÜLME



Öte yandan, Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu (CRE) Başkanı Emmanuelle Wargon, Fransız kanalı BFMTV ile aynı çatı altındaki BFM Business'a ülkede yaşanan enerji krizi ve yükselen enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeleri sona ermekte olan küçük çaptaki firmaların kendilerine yeni bir enerji kontratı sunulması durumunda bunu bekletmelerinin doğru olmayacağını belirten Wargon, şunları kaydetti:

"İmzalamayın demiyorum. Tedarikçiler tarafından sunulan şartlara iyi bakın, karşılaştırın diyorum. Kendinizi, 1 Ocak'a kadar imzalayacağınız bir sözleşmenin dahi olmadığı bir durum karşısında bulabilirsiniz. Bu yüzden (teklif edilen sözleşmeleri) bekletmek mantıklı olmayacaktır. Yıllık bazda megavat saat başına 400 ve 500 avro civarındaysanız bu, ortalama piyasa fiyatıdır. Beklemenin bir manası olmaz, imzalayın."

ENERJİ KRİZİ BİR SÜRE DEVAM EDECEK



Emmanuelle Wargon, ülkede enerji fiyatlarındaki artışın ve istikrarsızlığın, tüm nükleer reaktörler hizmete girinceye kadar devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron ile KOBİ, Ticaret, Zanaat ve Turizm'den sorumlu Bakan Olivia Gregoire, yakın zamanda enerji sözleşmelerindeki yüksek artışlara işaret ederek, şirketlere "Sözleşmeleri bekletin, hemen imzalamayın" önerisinde bulunmuştu.

Diğer yandan hükümet, çarşamba günü yükselen enerji fiyatları karşısında tedarikçi firmalara "kurallara göre" fiyat belirlemeleri çağrısı yaparak, özellikle sözleşmeleri sona eren küçük şirketlerden "makul fiyatları" garanti eden bir taahhüt imzalamalarını istemişti.

FRANSA, ENERJİ DARBOĞAZINDA



Fransızlar da sosyal medyada, "hükümetin enerji sıkıntısına çare bulmak yerine tasarruf edilmesine yönelik öğütleriyle gülünç duruma düştüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.

Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.