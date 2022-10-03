VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kapsamlı çalışma, Ekim ayında Meclis'e getirilecek
Bakan Ersoy'dan müzisyen cinayetine ilişkin açıklama: Bakanlık olarak takip edeceğiz
Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü
AK Parti MYK toplandı
Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı
Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak
İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı
Meclis, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak
MEB'in Matematik Dijital Eğitim Platformu eğlenerek öğretiyor
Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı
Haaland, Premier Lig'de rekorlar kırmaya devam ediyor
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı vatandaşlardan tam not aldı
"Mesleki eğitim merkezlerimizle insanlarımızın istihdam edilmelerini sağladığımız projelerimiz var"
SPK'nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı
Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti
Sağlık Bakanlığı "Kanser Randevu Sistemi"ni aile hekimlerinin kullanımına açtı
Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 40'tan fazla düştü
Enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı
ÇKS işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan tanınması çiftçileri memnun etti
Dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie'de QUA Granite rüzgârı esti
Kazakistan: KGAÖ'nün Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa katılması gündemde değil
Rusya itiraf etti: Savunma hattı yarıldı
Türkiye'den Akdeniz'de dengeleri değiştirecek imza!
03 Ekim 2022 Pazartesi 16:16:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 16:16:00

Fransa'da kabinenin enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da enerji tasarrufu konusunda örnek olmak için kabinenin başlattığı "kalın giyinme" trendine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil oldu.

Macron, Elysee Sarayı'nda siyaset, sendika, sivil toplum gibi alanlardaki temsilcileri bir araya getirmesi amacıyla yakın zamanda kurulan "Yeniden Tesis Ulusal Konseyi"nin internet sitesinin tanıtımı için kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Macron'un geçmişte olduğu gibi kravat gömlek yerine ceketinin altına boğazlı kazak giyerek makamında kameraya konuşması ülke basınına konu oldu.

Fransız kanalı BFMTV'ye politika editörü Bruno Jeudy, Macron'un boğazlı kazağıyla "kışın elektrik kesintisi ve fiyatların artışı endişesi karşısında hükümetin enerji tasarrufu girişimine" destek mesajı verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede kış soğukları karşısında kalorifer sıcaklıklarını artırmak yerine kalın giyinme gibi enerji tasarrufu önerileri tartışılırken Başbakan Elisabeth Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de boğazlı kazak giyerek "kışlık elbise giyme" girişimi başlatmıştı.

İKTİDARIN TASARRUF ÖNERİLERİ ALAY KONUSU OLDU

Muhalefet, hükümeti eleştirerek tasarruf çağrısı yerine enerji krizine çözüm bulması çağrısı yapmıştı.

Bazı muhalif isimler de yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olduğu görüntüleri anımsatarak, tepki göstermişti.

Bazı iktidar milletvekillerinin de Rus gazının kesilmesiyle krize dönüşen enerji sıkıntısına yönelik "kurutma makinesi yerine çamaşır askılığı, battaniye ile Meclise gelinmesi gibi tasarruf önerileri", ülkedeki siyasiler arasında alay konusu olmuştu.

MACRON'UN ŞİRKETLERE "ENERJİ KONTRATLARINI HEMEN İMZALAMAYIN" ÖNERİSİ MANTIKLI GÖRÜLME

Öte yandan, Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu (CRE) Başkanı Emmanuelle Wargon, Fransız kanalı BFMTV ile aynı çatı altındaki BFM Business'a ülkede yaşanan enerji krizi ve yükselen enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeleri sona ermekte olan küçük çaptaki firmaların kendilerine yeni bir enerji kontratı sunulması durumunda bunu bekletmelerinin doğru olmayacağını belirten Wargon, şunları kaydetti:

"İmzalamayın demiyorum. Tedarikçiler tarafından sunulan şartlara iyi bakın, karşılaştırın diyorum. Kendinizi, 1 Ocak'a kadar imzalayacağınız bir sözleşmenin dahi olmadığı bir durum karşısında bulabilirsiniz. Bu yüzden (teklif edilen sözleşmeleri) bekletmek mantıklı olmayacaktır. Yıllık bazda megavat saat başına 400 ve 500 avro civarındaysanız bu, ortalama piyasa fiyatıdır. Beklemenin bir manası olmaz, imzalayın."

ENERJİ KRİZİ BİR SÜRE DEVAM EDECEK

Emmanuelle Wargon, ülkede enerji fiyatlarındaki artışın ve istikrarsızlığın, tüm nükleer reaktörler hizmete girinceye kadar devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron ile KOBİ, Ticaret, Zanaat ve Turizm'den sorumlu Bakan Olivia Gregoire, yakın zamanda enerji sözleşmelerindeki yüksek artışlara işaret ederek, şirketlere "Sözleşmeleri bekletin, hemen imzalamayın" önerisinde bulunmuştu.

Diğer yandan hükümet, çarşamba günü yükselen enerji fiyatları karşısında tedarikçi firmalara "kurallara göre" fiyat belirlemeleri çağrısı yaparak, özellikle sözleşmeleri sona eren küçük şirketlerden "makul fiyatları" garanti eden bir taahhüt imzalamalarını istemişti.

FRANSA, ENERJİ DARBOĞAZINDA

Fransızlar da sosyal medyada, "hükümetin enerji sıkıntısına çare bulmak yerine tasarruf edilmesine yönelik öğütleriyle gülünç duruma düştüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.

Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.

Etiketler : fransa kabine enerji tasarruf
‘Rap ve senfoni güzel oldu'

‘Rap ve senfoni güzel oldu'
‘Zamansız Şarkılar'ı söyleyecekler

‘Zamansız Şarkılar'ı söyleyecekler
40 yaş büyük hayranından taciz mesajı

40 yaş büyük hayranından taciz mesajı
2 Aralık'ta vizyonda

2 Aralık'ta vizyonda
Kulüp'ten aşk doğdu

Kulüp'ten aşk doğdu
Kostümlü kutlama

Kostümlü kutlama
Rock soundu

Rock soundu
11 yıllık evlilik bitti

11 yıllık evlilik bitti
Düğün heyecanı başladı

Düğün heyecanı başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes