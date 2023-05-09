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09 Mayıs 2023 Salı 13:15:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 13:15:00

Fransa'da itfaiyeciler suyu kuraklık nedeniyle yüzme havuzlarından karşılıyor

Kaynak: AA

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Fransa'nın Pireneler bölgesinde kuraklık nedeniyle nehirlerde ve depolarda baş gösteren su sıkıntısı dolayısıyla itfaiyeciler suyu, yüzme havuzlarından temin etmeye başladı.

France Info'ya göre bölgedeki itfaiyeciler, son dönemde yer altı sularının kuraklık kaynaklı azalması nedeniyle su sıkıntısı yaşıyor.

Bölgedeki yüzme havuzu işletmecileri, itfaiyeciler için havuzlarında yağmur sularını biriktirmeye başladı.

Sıcakların yaklaşmasıyla itfaiyeciler, bölgede olası yangınlarla mücadele için bu yüzme havuzlarına yöneldi.

YANGINLAR BAŞLADI

Bölgede, dün çıkan ve 30 hektarlık alanı saran yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, geçen ay da 1000 hektar kadar yeşil alan yanmıştı.

Fransa Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Christophe Bechu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Orta Pireneler'de özel mülklerdeki yüzme havuzlarına su satışının yasaklandığını bildirmişti.

Bechu, bölgenin kuraklık bakımından kriz seviyesine geçeceğine işaret ederek ülkedeki yer altı sularının yüzde 75'inin mevsim normallerinin altında seyrettiğini kaydetmişti.

ÜLKEDE YAĞIŞLAR AZALDI

Geçen yıl düşen yağış miktarının çok zayıf olduğu Fransa'da, yaz aylarında 700'den fazla belediyede kuraklığa bağlı su sıkıntısı yaşanmıştı.

Fransa Meteoroloji İdaresi, 21 Ocak-22 Şubat döneminde ülkeye 32 gün hiç yağış düşmediğini, bunun "5. Cumhuriyet'in kuruluşu olan 1958'den bu yana ülkede en uzun süreli yağışsız dönem" olarak kayıtlara geçtiğini açıklamıştı.

Etiketler : fransa itfaiyeci su kuraklık yüzme havuzu yangın
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