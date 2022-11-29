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29 Kasım 2022 Salı 23:42:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 23:42:00

Fransa'da işletme sahibi, restorana almadığı başörtülü kadına tazminat ödeyecek

Kaynak: AA

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Fransa'da mahkeme, başörtülü kadını restorana almayan iş yeri sahibine ceza verdi. İş yeri sahibi, başörtülü kadına ve oğluna 1300 euro manevi tazminat ödeyecek. İşletme sahibi aynı zamanda "cumhuriyet değerlerini" öğrenmek üzere zorunlu vatandaşlık stajı yapacak.

Fransız ulusal basındaki habere göre, Bayonne Mahkemesi, ülkenin güneydoğusundaki Hendaye kentinde mayısta başörtülü kadını restorana almayan iş yeri sahibi kadını 600 euro cezaya çarptırdı.

Mahkeme ayrıca restoran sahibinin, başörtülü kadına ve oğluna 1300 euro manevi tazminat ödemesine hükmetti.

ZORUNLU STAJ YAPACAK

"Dine dayalı ayrımcılık" yapıldığına hükmeden mahkeme, restoran sahibinin "cumhuriyet değerlerini" öğrenmek üzere zorunlu vatandaşlık stajı görmesini kararlaştırdı.

İş yeri sahibi kadın, mayısta oğluyla restorana gelen başörtülü anneyi, "karanlık döneme ait başörtüyü taktığı" gerekçesiyle almamış ve "başörtüsünün kadınlara boyun eğdirmek için bir araç olduğunu" iddia etmişti.

Başörtülü kadın, emniyete giderek ayrımcılık ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Etiketler : Fransa işletme restoran
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