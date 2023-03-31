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Fransa'da İslam karşıtı karar: Futbolcuların oruç açma arası yasaklandı
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31 Mart 2023 Cuma 23:49:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 23:49:00

Fransa'da İslam karşıtı karar: Futbolcuların oruç açma arası yasaklandı

Kaynak: AA

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Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı.

Federal Hakemler Komisyonuna (CFA) dün bir elektronik posta gönderen Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi.

Elektronik postada, federasyon tüzüğünün 1. maddesindeki "Futbol, oyuncularının siyasi, dini, ideolojik veya sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Herkes için bağlayıcı bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğundadır." ifadesi yer aldı. Bu hükümlere aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunuldu.

İNGİLTERE'DE FUTBOLCULARA ORUÇLARINI AÇMALARI İÇİN SÜRE TANINACAK

Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi.

İngiltere'de, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.

Etiketler : fransa futbolcular islam karşıtı karar ingiltere

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