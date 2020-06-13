  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
19 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta bir günde en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşandı
Jandarmadan 181. kuruluş yıl dönümü videosu
MSB: Hakkari, Van, Hatay'da tüfek ve kaçak sigara ele geçirildi
Hafter'in sağ kolu böyle yakalandı! Çember daralıyor
Yağmurdan dolayı yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD kurtardı
Trablus'ta tuzaklanan mayınlar bir kadını öldürdü, oğlunu yaraladı
Lübnan Başbakanı Diyab: Devlet iflas etmedi
Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteride 26 kişi gözaltına alındı
Pekin'de Kovid-19 nedeniyle bir pazarın kapatılması sonrası 46 kişinin testi pozitif çıktı
Karadaği'den, BAE'ye 'tutuklu alimleri serbest bırak' çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mücadelemiz, Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar sürecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
İçişleri Bakanlığı: Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 662'ye yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 27 kişi öldü
Avrupa'da 4 ülkeden Kovid-19 aşısı için ittifak
Firari FETÖ'cü Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Çavuşoğlu, Youtube kanalında memleketi Söbüçimen Yaylası'nı anlattı
Başkan Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı
Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Hudutlarda keşif gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor
13 Haziran 2020 Cumartesi 21:07:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 21:07:00

Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteride 26 kişi gözaltına alındı

ABONE OL

Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde binlerce kişi, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için yeniden sokağa çıkarken, başkentteki gösteride 26 kişi gözaltına alındı.

"Adama İçin Adalet Kolektifi" çağrısıyla gösteri yasağına rağmen Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.

Gösteride 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için adalet istendi. Eylemciler, çeşitli dövizler taşıdı ve "Adama için adalet", "Katil polis", "Polis şiddetine hayır", "Adalet yoksa barış yok" sloganları attı.

Adama Traore'nın ablası Assa Traore, eylemde yaptığı konuşmada, "Küçük kardeşimin maruz kaldığı şiddeti kınıyoruz. Kardeşim (ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi) George Floyd gibi 'nefes alamıyorum' dedi." ifadesini kullandı.

Polis, göstericilerin Republique Meydanı'ndan ayrılmasına ve Opera Meydanı'na doğru yürüyüşe geçmesine izin vermedi.

Eylemde kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, çeşitli maddeler atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler, bir iş yerinin camlarını da kırdı.

Polis, eyleme katılmak için meydana girmeye çalışanlara "uzaklaşmaları" çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Generation Identitaire örgütü üyesi kişiler de meydandaki bir binanın en üst katına "ırkçılık mağduru beyazlar için adalet" yazısı bulunan pankart astı. Bunun üzerine binada oturan kişiler, bu pankartı yırtarak örgütün üyelerine tepki gösterdi.

BAŞKENTTEKİ EYLEMDE 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu pankartı asan örgüt üyesi 12 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Gösteride, Filistin yanlısı bir grup da İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak planına" ve ırkçı politikalarına tepki gösterdi.

Başkentteki eyleme 15 bin kişi katılırken, Lyon'daki gösteride de polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı.

Fransa'nın Marsilya, Lyon, Grenoble gibi kentlerinde de eylemler yapıldı.

Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

TRAORE'NİN ÖLÜMÜ

Adama Traore'nin ailesinin talebi üzerine adli tıpta yapılan inceleme sonucunda dün açıklanan raporda, siyahi gencin, polisin müdahalesiyle boğularak öldüğü ortaya çıkmıştı.

Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolünde yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama'nın rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Traore'nin, doktor müdahale etmeden önce polis aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken, yargı sürecinden de sonuç çıkmadı.

Traore'nin ölümü sonrası çok sayıda protesto gösterileri düzenlenmiş, Traore'nin kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı.

Savcının, "Traore'nin polis şiddetiyle değil enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği" şeklindeki açıklaması üzerine de banliyölerde isyan başlamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER