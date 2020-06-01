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01 Haziran 2020 Pazartesi 14:58:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 15:01:00

Fransa'da ilginç araştırma! 1 numaralı hasta'da kritik bulgu

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Fransız bilim insanları, 2019'un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının diz çöktürdüğü Avrupa'da can kaybı sürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının diz çöktürdüğü Avrupa'da can kaybı sürüyor.

Fransa’nın Haut-Rhin bölgesindeki Colmar kentinde bulunan Albert Schweitzer Hastanesi'nden Dr.Michel Schmitt ve ekibi, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmini incelerken koronavirüs ile benzer iki bulgu belirledi.

2 BİN 500 RÖNTGENDE KORONAVİRÜS BULGUSU

Dr. Schmitt ve ekibinin 16 - 18 Kasım 2019 tarihleri arasında çekilen göğüs filmlerini analizi sırasında yaklaşık 2 bin 500 röntgende koronavirüs bulgularına benzer bulgular rastlandığı ifade edildi. 

Sonuçların henüz çıkarılamayacağını ve ekibinin virüsün yayılmasını haritalamak için Ekim'e kadar uzanan X-ışınlarına bakacağını söyleyen Dr. Schmitt , “Geleceği ancak geçmişi anlarsak yönetebiliriz. Bugün bu salgını açıkça anlamıyoruz. Bu hükümetin yönetim stratejisini tamamen değiştirebilir” dedi.

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