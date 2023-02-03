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03 Şubat 2023 Cuma 14:56:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 14:56:00

Fransa'da ilaç tedarik sıkıntısı henüz çözüme kavuşmadı

Kaynak: AA

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Fransa'da birkaç aydır özellikle parasetamol, kortizon bazlı ile antibiyotik ve diyabetik ilaçların bazılarının tedarikinde yaşanan sıkıntı devam ediyor.

Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da baş gösteren ilaç sıkıntısı üzerine hükümet, 31 Ocak'a kadar internet üzerinden parasetamol bazlı ilaçların satışına yasak koydu.

İran ve Çin gibi ilaçların ham maddesinin üretildiği ülkelerin, kendi halklarının ihtiyacını gözeterek özellikle Kovid-19'un başlamasıyla ürünlerin satışında kısıtlamaya gitmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dağıtım giderleriyle fiyatlarda yol açtığı artış, bu sıkıntıda önemli rol oynadı.

Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi (CPME) de ilaç eksikliğinin yol açacağı etkiler konusunda ocak sonunda uyarıda bulunarak, Avrupa Komisyonundan acil önlemler almasını istedi.

CPME, ilaç sıkıntısını aşmak için güçlü tedarik zincirlerinin ve ilgili tüm paydaşlar arasında iletişimle işbirliğinin yanı sıra işlevsel bildirim sisteminin kurulmasını talep etti.

CPME'ye göre, ilaç kıtlığına ilişkin ülkede güncel bilgi paylaşımının yapılmaması doktorların işini zorlaştırıyor. Bu durum, krizdeki sağlık sistemini çıkmaza sürüklüyor.

İlaç sıkıntısı doktorların uygun tedavi uygulamasını sınırlıyor

CPME Başkanı Dr. Christiaan Keijzer, ilaç sıkıntısının doktorların hastalara uygun tedaviyi sağlamasını önemli ölçüde sınırladığına işaret ederek, "Bir doktor, hangi ilacın yazılacağına dair stoklara göre değil hastanın durumuna bakarak ilaç seçimini belirlemeli." dedi.

Fransız Sağlık Bakanı François Braun, ocak başında "Üreticiler, bu ihtiyacı öngörmemişti." açıklamasını yaparak, ülkede eş zamanlı yaşanan grip, Kovid-19 ve bronşiyolit salgınlarının talep patlamasına yol açtığını savunmuştu.

Fransız Bakan, bu dönemde parasetamol kullanımının yüzde 13 arttığını, eczacıların bu ilaçların temini için olağanüstü çaba sarf ettiğini söylemişti.

"Bir dünya sıkıntı yaşadım"

Hasta yakınlarından Nadege ismindeki kadın, AA muhabirine, oğlunun bu kış iki bronşiyolit geçirdiğini belirtti.

"Pediatrik Doliprane almak için bir dünya sıkıntı yaşadım. Evimin etrafındaki tüm eczaneleri gezdikten sonra 400 kilometre uzakta yaşayan bir arkadaşımdan ilaç almasını ve bana posta yoluyla göndermesini istedim." diyen Nadege, doktorların daha önce ilaçları yazarken bu kadar titiz davranmadıklarını dile getirdi.

Nadege, karneyle ilaç dağıtıldığı dönemlerdeki gibi hissettiğini, ilaçlarının devamı için düzenli aralıklarla doktora gitmek zorunda olduğunu kaydetti.

Paris'te bir eczanede asistan olarak çalışan Michelle Tordjmann da parasetamol eksikliğinin ciddi şekilde hissedildiğini ifade etti. Ailelere bu durumu açıklamakta zorlandıklarına işaret eden Tordjmann, en büyük sıkıntıyı çocuklar için yaygın kullanılan ateş düşürücü ilacın temininde yaşadıklarını anlattı.

Fransa'daki uzmanlar, ülkedeki ilaç sıkıntısının sadece stok eksikliği denilip geçiştirilmeyeceği, bunun kamu sağlığı ve sağlık sistemi üzerinde ciddi zararlarının olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Etiketler : Avrupa Fransa Paris Michelle Tordjmann
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