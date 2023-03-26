Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyecek

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26 Mart 2023 Pazar 12:34:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 12:34:00

Fransa'da hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı

Kaynak: AA

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Fransa'da hükümetin, tartışmalı emeklilik reformunu, ülkenin birçok kentindeki grev, kitlesel protesto ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen geri çekmeyeceği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransız Journal De Dimanche (JDD) gazetesine verdiği demeçte, protestolara sebep olsa da reformu geri çekmeyeceklerini belirtti.

"Şiddetin haklı veya müsamaha gösterilebilir bir tepki olacağı fikrinin yerleşmesine müsaade edemeyiz." ifadesini kullanan Veran, yürütmenin yeniden düzenleme yapacağı bir yol haritasıyla devam edeceğini vurguladı.

Veran, "Emeklilik reformu, reformun emekliliği gibi bir duruma düşmeyecek." yorumunu yaptı.

Fransa'da gelecekte kendileri veya sonraki hükümetlerin yapacağı başka reformlar olacağına dikkati çeken Veran, "Gelecekteki reformlar arasında da bazıları istenmeyecek ama meşru parlamentonun demokratik olarak onaylacağı ve ülkenin geleceği için gerekli olan reformlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor.

Önceki gün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler : fransa emeklilik reformu grev protesto şiddet

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