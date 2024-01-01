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01 Ocak 2024 Pazartesi 16:40:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 16:40:00

Fransa'da havalimanının kontrol kulesine yıldırım çarptı, uçuşlar iptal edildi

Kaynak: AA

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Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde bulunan Brest Havalimanı'nın kontrol kulesine yıldırım çarptığı için onlarca uçuş iptal edildi.

Fransa'da Brest Havalimanı internet sitesinden yapılan paylaşımda, tüm önlemlere rağmen kontrol kulesine 30 Aralık gecesi yıldırım çarptığı ve oluşan arızadan dolayı yarın öğlene kadar havalimanı uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.

Havalimanının yılın en yoğun olduğu günlerde, yıldırım çarpmasından kaynaklı onlarca uçuş yapılamadı.

Fransa'nın batı, kuzey ve kuzeybatı bölgelerinden Bretonya, Cotes d'Armor ve Morbihan'da, olumsuz hava şartları nedeniyle alarm seviyesi 30 Aralık'ta turuncuya yükseltilmişti.

Etiketler : Brest Havalimanı yıldırım çarpması uçuş iptalleri
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