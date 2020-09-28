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28 Eylül 2020 Pazartesi 22:41:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 22:41:00

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi

Kaynak: AA

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Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 70 vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 5 binin altına indi.

Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 4 bin 70 artışla 542 bin 639'a yükselirken, virüs nedeniyle 81 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 808'e ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,5'e yükseldi.

Son 7 günde 4 bin 69 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, bunlardan 780'i yoğun bakımda yatıyor.

Fransa'da, 24 Eylül'de 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

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