VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB Liderler Zirvesi başladı
Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor
"Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduk"
Pelo artık affetmeyecek
Hediye yerine şarkı yaptı
AK Parti'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
Depremzede miniklere Kral Şakir sürprizi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu
İzmir'in gönüllü polisi Sinan Amca
Kelime-i Tevhid'i ilmek ilmek yazdılar
İnci kefalinin göç yolculuğu uzayacak! Nedeni: Van Gölü'ndeki çekilme
En uzun boylu kadın yeni projeler peşinde
Arama butonuna da reklam!
İmajını yeniledi
‘Küheylan' ayakta alkışlandı
Aşık Veysel'i notalarla andı
Her şey yolunda
5 milyon TL'lik yeni oyuncak
Gecelerde köşe kapmaca oynadılar
Harbiye'den albüme
Yeni ikili
Bakan Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli'nde "kararlılık" mesajı
"Alanıma saygı duyan keko seviyorum"
Bayram 'Hadise'si
23 Mart 2023 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 15:15:00

Fransa'da göstericiler Paris Havalimanı'nın girişini kapattı

ABONE OL

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları, Paris Charles De Gaulle (CDG) Havalimanı'nın girişini kapattı.

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkede emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı reforma karşı kitlesel grev ve protestoların 9'uncusu düzenleniyor.

Paris'te reforma tepki için sokaklara inen göstericiler, Roissy'deki Charles De Gaulle Havalimanı'nın girişini bloke etti.

Genel İş Sendikasının CDG kolu, Twitter hesabından, sendika çalışanlarının, havalimanının Terminal 1'e giden yolu saat 10.00'dan itibaren geçişlere kapattıklarını açıkladı.

Öte yandan Paris, Lyon, Saint-Etienne, Roubaix ve Nanterre'deki öğrenciler, çok sayıda üniversitede eylem yaptı.

Ülkedeki öğretmenlerin yüzde 50'si grevlere katılırken Paris ve çevresinde de 40'tan fazla lisede öğrenciler eyleme başladı.

Lille ve Saint-Nazaire dahil birçok kentte de göstericiler, otoyol ve köprülerde barikatlar kurarak trafik akışını kesti.

Ayrıca grevler kapsamında Paris'teki müzeler ziyarete kapatıldı.

Diğer yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), Paris'teki Orly Havalimanı'nda uçuşların yüzde 30'unun yarın ve ertesi gün için iptal edilmesini istedi.

Başka havalimanları için de benzer taleplerin gün içinde yapılması bekleniyor.

EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 64'e çıkarmayı öngörüyor.

Ulusal Mecliste üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar, ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.

Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrası doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.

16 Mart'ta alınan söz konusu kararın ardından Fransa'da protestolar başladı. Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alındı.

Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedildiği görüntüler tepkilere yol açmıştı.

Muhalefet partileri, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Etiketler : fransa gösterici emeklilik reformu paris havalimanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX