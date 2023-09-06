Fransa'da göstericiler 2016'da jandarma aracında ölen siyahi genç için adalet istedi

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteride, Traore'nin ölümüne ilişkin soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması kınandı.

Traore'nin ölümünün aydınlatılmasını isteyen ve adalet talep eden protestocular, "Adalet yoksa, barış da yok" sloganı attı.

Siyahi gencin ablası Assa Traore'nin de katıldığı gösteride, 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülen Nael M. isimli genç sürücü de anıldı.

Traore'nin ölümü

Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.

Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında öldüğü ortaya çıkmıştı.

Paris Adli Mahkemesi, Traore'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı vermişti.

Mahkeme, yapılan farklı otopsi ve bilirkişi raporlarında Traore'nin ölümüne sebebiyet verecek bir şiddet bulgusuna rastlanmadığına hükmetmişti.

Traore'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou, takipsizlik kararına itiraz edeceğini ve kararı temyize götüreceğini belirtmişti.

Olay günü Traore'yi gözaltına alan 3 jandarma, soruşturma kapsamında 2018'den bu yana tanık statüsündeydi.

Traore'nin ailesi, oğullarının ölümünden söz konusu 3 jandarmayı sorumlu tutuyor.

Gencin ölümünün ardından defalarca polis şiddetine karşı kitlesel gösteriler düzenlenmişti.