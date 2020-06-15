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15 Haziran 2020 Pazartesi 18:39:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 18:39:00

Fransa'da eski Başbakan Ballabur'a yakın 6 kişiye yolsuzluktan hapis

Kaynak: AA

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Eski Fransa Başbakanı Edouard Ballabur'a yakın 6 kişiye, 1994'te Suudi Arabistan ve Pakistan ile imzalanan silah satışı sözleşmesi kapsamında yapılan yolsuzluk nedeniyle 2 ila 5 yıl hapis cezası verildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Paris Ceza Mahkemesi, eski Başbakan Ballabur'a yakın 6 kişinin 1994'te Suudi Arabistan ve Pakistan ile imzalanan silah satış sözleşmesi kapsamında yaptığı yolsuzluk hakkındaki kararını verdi.

Bu kişilerin, imzalanan sözleşme kapsamında 1995'teki cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında kullanılmak üzere Ballabur'un hesabına yaklaşık 10 milyon euro yatırılması için aracı oldukları gerekçesiyle 2 ila 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Başbakan Ballabur, 1995'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmiş, ancak kazanamamıştı.

Bu kişiler arasında yer alan Ballabur'un özel kalem müdürü Nicolas Bazire'ye 5 yıl hapis cezasının yanı sıra para cezası da verildiği ifade edildi.

Edouard Ballabur'un duruşumasının ise birkaç ay içinde yapılacağı belirtildi.

Bu olaya ilişkin ilk duruşma 7 Ekim 2019'da gerçekleşmişti.

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