VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şahika Ercümen'den Van Gölü'nde "sıfır atık dalışı"
İmamoğlu yönetimi isyan ettirdi: Yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım
Başkentte sağanak etkili oldu
Süper Lig'de sezonun son derbisi bugün yapılacak
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa merkezci politikayı eleştirdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, görevi Kirişci'den devraldı
04 Haziran 2023 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 13:38:00

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan ve nisanda yasalaşan tartışmalı reformun uygulanmasına ilişkin kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlanmaya başladı.

Yasanın emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran uygulama kararnamesi, sendikaların kararlaştırdığı, 6 Haziran'da 14'üncüsü düzenlenecek kitlesel protestolardan iki gün önce yayımlandı.

Eylülde uygulanması beklenen yasanın Resmi Gazete'de yayımlanan ilk kararnameleri, emeklilik yaşını kademeli uzatmayı içeren tartışmalı iki madde oldu.

Toplam 31 maddeden oluşan yasaya göre itfaiyeciler, polisler ve hava trafik kontrolörleri gibi kamu sektöründekiler, bazı durumlarda hala 64 yaşından önce emekliye ayrılabilecek, ayrıca erken çalışmaya başlayıp gerekli 43 yılı tamamlayanlar da erken emekli olabilecek.

Öte yandan ülke genelinde kitlesel protestolar ve yoğun muhalefete rağmen Parlamentoda oylamadan kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı da 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.

EMEKLİLİK REFORMU

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Etiketler : fransa emeklilik emeklilik yaşı
Lahmacunla şov yapılmaz

Lahmacunla şov yapılmaz
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim

Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim
Psikolojik destek aldım

Psikolojik destek aldım
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Pişti oldular

Pişti oldular
54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı
Anne-baba torun günü

Anne-baba torun günü
Keyfimiz yerinde mutluyuz

Keyfimiz yerinde mutluyuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX