Fransa'da eğitime terör engeli: 7 okul tahliye edildi
Kaynak: AA
Fransa'da 7 okula terör saldırısı içerikli tehdit mesajları gönderilmesi üzerine okullar tahliye edildi.
Fransa'da terör saldırısı içerikli tehdit mesajları alan 7 okul tahliye edildi.
AA'da yer verilen habere göre, Ulusal basındaki habere göre, Seine-Maritime Valiliği, Rouen kenti civarında 6 okula terör saldırısı içerikli tehdit mesajlarının gönderildiğini açıkladı.
Valilik, henüz herhangi bir tehdidin tespit edilmediğini ve söz konusu 6 okulun tahliyesinin sağlandığını belirtti.
Polis, 6 okulda araştırma başlatırken Rouen Savcılığı da olayla ilgili soruşturma açtı.
Öte yandan, Paris'in banliyösü Saint-Denis'de, 1800 öğrencisi bulunan Paul Eluard Lisesi bomba ihbarı nedeniyle sabah saatlerinde tahliye edildi.
Bomba imha ekipleri liseye intikal ederken ihbarın sahte olduğu belirlendi.
Lisenin bağlı olduğu Creteil Akademisi sahte ihbara ilişkin şikayetçi olacak.
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