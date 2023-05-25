Fransa'da Danıştay, polisin gösterilerde dron kullanmasına onay verdi

Ülke basınındaki haberlere göre, Danıştay, emniyetin gösterilerde dron kullanmasına izin veren kararnameye yönelik itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, "uygulamanın yasallığı konusunda ciddi bir şüphe olmadığını" gerekçe göstererek, gösterilerde dron kullanılmasında mahsur olmadığını kararlaştırdı.

2020'de kararname daha çıkmadan emniyetin hayata geçirdiği bu uygulamayı yasaklayan mahkeme, bu sefer nisanda yayımlanan kararnameyle dron kullanma yetkisi alan polis ve jandarmanın lehinde karar verdi.

DRONE KULLANIMI SINIRLI OLACAK

Karara göre, polisin dron kullanımlarında ihlal durumları söz konusu olduğunda, idari bir hakim kararıyla uygulamaya müdahale edilebilecek.

Polis, dronlarla sadece şüpheli durumları izleyebilecek, bunun haricindeki kullanımlar ihlal sayılacak.

Danıştay, dron kullanımına izin veren kararnamenin içeriğine ilişkin belirli düzenlemeleri kapsayan kararı yakın zamanda duyuracak.

Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, polis, başkent Paris dahil Lyon, Le Havre gibi birçok kentte dron kullanmıştı. Birçok dernek buna itiraz ederek uygulamayı Danıştaya taşımıştı.