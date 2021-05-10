  • BIST
    1454.72
  • Dolar
    8,2614
  • Euro
    10,0525
  • Altın
    487,8000
İstanbul
10 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü!
Bayramda hava nasıl olacak?
Adalar'daki atlara ne oldu?
Guterres'ten İsrail'e çağrı: Yıkım ve tahliyeleri durdurun
AK Parti üyesiyken muhalefetle anlaşmış!
İsrail'e nota: Eylemleri derhal durdurun
Fransa'da darbe sesleri! Macron'u açık açık uyardılar
Thodex vurgununda yeni gelişme! Yakayı ele verdi
Yasağı deldiren güzellik
Evde tehlikeli hareketler
Kitap ayrılık getirdi
Astımı tanıyın önleminizi alın
Hindistan cevizi yağı kalbe zararlı
Kahve içmek dişleri koruyor
Korona, böbrek yetmezliğine neden olabilir
Kovid-19'a doğal kalkan: Probiyotikler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 10 Mayıs
BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek
İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sürpriz evlilik teklifi
Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu
Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti
Darülaceze'de buruk Anneler Günü
Mısır'dan İsrail'e 'Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgürce yapılmasına izin ver' çağrısı
10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:30:00

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a ikinci bildiri ve uyarı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da askerler ikinci bir bildiri ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "iç savaş" konusunda" açık açık uyardı.

Fransa'da her rütbeden askerlerin bulunduğu grup, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere, "ülkede iç savaş çıkacağı ve bu durumda ordunun düzeni sağlayacağı" uyarasında bulundu.

Aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisine dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere hitaben yayımlanan bildiride, "Fransa'nın düşmanlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'daki açık mektuba imza atan emekli general, emekli ve muvazzaf subay ile askerlerin, iktidara sorun çıkaran kişiler olarak adlandırıldığı ancak onların tek hatalarının ülkesini sevmek olduğu" savunuldu.

"Görevde olan her rütbeden askerlerin, yasa gereği yüzleri açık şekilde kendilerini ifade edemediği ancak sessiz kalmalarının da imkansız olduğu" ifade edilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Aramızdan bazıları Afganistan, Mali, Orta Afrika ve diğer yerlerde düşman ateşini gördü. Bazıları görev arkadaşlarını kaybetti. Bizim topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için canlarını ortaya koydular."

Bildiride, askerlerin neredeyse tamamının ülkede terörle mücadele etmek için başlatılan Sentinelle (Nöbetçi) operasyonunda görev yaptığı ve "terk edilmiş banliyöleri" gördükleri aktarılarak, "Birkaç dini topluluğun araçsallaştırma girişimlerine katlandık. Bu dini topluluklar için Fransa hiçbir şey ifade etmiyor, alay, aşağılama ve hatta nefret konusundan başka bir şey değil." iddiasında bulunuldu.

Daha önceki bildiriye imza atan emekli generallerin haklı olduğu savunulan bildiride, "Şehir ve kasabalarımızda şiddeti görüyoruz. Kamuya açık alanlarda ve kamuoyundaki tartışmalarda mezhepçiliğin yer edindiğini görüyoruz. Fransa'ya ve tarihine karşı nefretin, bir norm haline geldiğini görüyoruz." denildi.

Bildiride, bunları söylemenin askerlerin işi olmadığı, ancak "profesyonel gözlemlerin" aktarıldığı dile getirildi.

Bunun başka ülkelerde de gözlemlendiği, kaos ile şiddetin oluşacağı ve bunun askerlerden değil "sivil ayaklanmadan" geleceği ileri sürülen bildiride şunlar söylendi:

"Eğer iç savaş patlak verirse, ordu kendi topraklarında düzeni sağlar çünkü ondan istenecektir. Hiç kimse böylesine korkunç bir durumu isteyemez. Büyüklerimiz de (emekli askerler) istemez. Ama evet, yine, Fransa'da iç savaş sessizce hazırlanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz."

Bildiride, Cumhurbaşkanı Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Fransa Polis Sendikasından 6 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkede, "İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı modele göre giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kontrol noktalarının oluşturulması" konusunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulunuldu.

- DAHA ÖNCE DE BİLDİRİ YAYIMLANMIŞTI

20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile binden fazla askerin, Valeurs Actuelles sitesinde 21 Nisan'da yayımladıkları bildiride, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunularak, Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunulmuştu.

İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların, Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler, yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunmuştu.

Fransa'da 16 emekli generalin, ayrıca Ulusal Meclisteki siyasi gruplara "İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin" geliştirilmesinin talep edildiği ve "iç savaş" uyarısının yapıldığı bir dosya gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Etiketler : FRANSA DARBE MACRON Cumhurbaşkanı Macron İSRAİL
Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı

Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı
Sektöre kırgın değilim

Sektöre kırgın değilim
Pınar ‘Hadise' yarattı

Pınar ‘Hadise' yarattı
20 yaş hali şaşırttı

20 yaş hali şaşırttı
Sessizlik neyin işareti?

Sessizlik neyin işareti?
Annelik hedeflerini değiştirdi

Annelik hedeflerini değiştirdi
Biricik'e Kanada'dan övgü

Biricik'e Kanada'dan övgü
Organik tarımla dinleniyor

Organik tarımla dinleniyor
Evlat acısıyla gözyaşı döktü

Evlat acısıyla gözyaşı döktü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER