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23 Ekim 2023 Pazartesi 19:27:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 19:27:00

Fransa'da bölgede provokasyonu sürdürüyor: Ermenistan'a hava savunma sistemi satacak

Kaynak: AA

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ermenistan ile GM200 tipi 3 radarı da kapsayan hava savunma sisteminin satışı konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fransa, Ermenistan ile GM200 tipi 3 radarı da kapsayan hava savunma sisteminin satışı konusunda anlaşmaya vardı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, başkent Paris'te bir araya geldiği Ermenistanlı mevkidaşı Suren Papikyan'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Lecornu, Papikyan'ı 3. kez Paris'te ağırladığını kaydederek, Fransa ve Ermenistan ilişkilerinin uzun bir tarihe dayandığını belirtti.

Ermenistan ile savunma alanında işbirliğini artırdıklarını ifade eden Fransız Bakan, ülkesinin Erivan Büyükelçiliği bünyesinde askeri ataşelik açacağını duyurdu.

Lecornu, Fransa'nın Ermenistan'a 2023-2024 yıllarını kapsayan süreçte askeri eğitim konusunda destek sağlayacağını aktardı.

Fransız askerlerinin, Ermenistan askerlerine eğitim vereceğini kaydeden Lecornu, ayrıca Fransa'nın Ermenistan'la GM200 tipi 3 radar satışı konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

İki ülkenin ayrıca bugün Mistral hava savunma füze sistemi için iyi niyet mektubu imzaladığını belirten Fransız Bakan, Ermenistan'a satılacak silahların saldırı için değil savunma ve sivilleri koruma amaçlı olduğunun altını çizdi.

Lecornu, diğer yandan Fransız savunma sanayi şirketi Dassault Havacılık ile Suudi Arabistan'ın 54 Rafale savaş uçağı satışı konusunda müzakereler yürüttüğünü doğruladı.

Ermenistanlı Bakan Papikyan da Fransa'nın ve Fransız halkının, zor günlerinde Ermenistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Papikyan, Güney Kafkasya ve Ermenistan'ın sorunlarının henüz bir çözüme kavuşmadığını dile getirerek, ülkesinin bölgede sadece kalıcı bir barışı hedeflediğini ileri sürdü.

Etiketler : ERMENİSTAN FRANSA SAVUNMA SİSTEMİ
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