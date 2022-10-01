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Fransa'da bir valinin Twitter'daki "ayrımcı" ifadeleri tepki çekti
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01 Ekim 2022 Cumartesi 17:32:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 17:33:00

Fransa'da bir valinin Twitter'daki "ayrımcı" ifadeleri tepki çekti

Kaynak: AA

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Fransa'da Herault Valiliğinin, "yabancı evsizler istenmiyor" ifadelerinin yer aldığı ırkçı paylaşımı tepkilere neden oldu.

Herault Valiliğinin Twitter hesabından 29 Eylül Perşembe günü, Midi Libre gazetesinin Montpellier'de bir tren istasyonundaki saldırıya dair haberi alıntılanarak yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Montpellier'deki yabancı evsiz suçlarına son vermek istiyorum. Ağustostan bu yana çoğunluğu Cezayir ve Faslı 104 kişiyi gözaltına aldık. Montpellier'deki silahlı soygun ve şiddetten büyük ölçüde onlar sorumlu. Onlarla ısrarla mücadele edeceğiz, kenti devriye gezen polislere onları rahat bırakmamaları direktifini verdim. Burada istenmiyorlar."

Mediapart gazetesinin, ifadeleri yazanın Montpellier Valisi Hugues Moutouh olduğunu belirttiği paylaşım, tepkiler üzerine kısa sürede silindi.

Paylaşım, "özellikle Mağrip ve Arap kökenlileri hedef alan Paris yönetiminin tutumunun dışa yansıması olarak" nitelendirilerek bazı basın organlarında ve sosyal medyada tepkiye yol açtı.

PAYLAŞIM, YABANCI KİŞİLERİ HEDEFE ALACAK

Montpellier kenti göçmen yardım kuruluşu Climade'ın Eş Başkanı Thierry Lerch, Vali'nin yaklaşımını eleştirerek ifadelerinin, Mağrip kökenli ve diğer yabancıları hedefe alacağını, Fransız olsalar da yabancı kökene sahip kişileri bu yaklaşım nedeniyle polis baskısına ve ayrımcılığa maruz bırakacağını kaydetti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Herault temsilcisi Nathalie Oziol ise Vali'nin sözlerini İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e atıfta bulunarak bölgenin "Darmaninleştiği" şeklinde yorumladı.

Tepkiler üzerine görüşü alınmak istenen Valilik ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan aşırı sağcı bazı isimlerin, Valilik hesabındaki "ayrımcı paylaşımı" desteklemeleri dikkati çekti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin Herault temsilcisi Aurelien Lopez-Liguori, Vali Moutouh'u tebrik ederek Fransızların hayatını mahveden yabancı suçlulara göz açtırılmaması gerektiğini savundu.

SAVCI, VALİ'NİN İFADELERİNE SAHİP ÇIKMADI

Montpellier Savcısı Fabrice Belargent ise suçları ve suçluları bireysel olarak değerlendirdiğini, evsiz olmaları veya etnik kökenlerine göre değerlendirmediğini vurguladı.

Kentte son aylarda bıçak taşıma oranının ve ciddi psikolojik bozuklukları olan kişilerce umuma açık yollarda yapılan saldırılarda artış olduğuna dikkati çeken Belargent, kentte refakatçisi bulunmayan küçük yaştaki düzensiz göçmenlerin yüzde 10'unun suça karışma eğilimi olduğunu, çoğunun entegre olmaya çabaladığını ifade etti.

Montpellier İnsan Hakları Ligi Başkanı Christian Paillard, Vali Moutouh'un açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu ve "aşırı sağ fikirlere yönelişi" yansıttığını belirterek Vali'nin daha önce Afrika-Fransa zirvesine katılmaya gelen bir kolektifin resmi kaydı olmayan üyelerini de gözaltına aldığını hatırlattı.

Mediapart haberinde, 19 Temmuz 2021'de göreve gelen Moutouh'un 31 Ağustos 2021'de devlet, sivil toplum ve kent yönetimi arasındaki müzakereleri hiçe sayarak Montpellier'deki en büyük mülteci kampını dağıttığı aktarıldı.

Etiketler : fransa ayrımcı twitter
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