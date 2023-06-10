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10 Haziran 2023 Cumartesi 17:08:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 17:08:00

Fransa'da, bıçakla 6 kişiyi yaralayan şüphelinin tutuklu yargılanmasına karar verildi

Kaynak: AA

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Fransa'nın Annecy kentinde 8 Haziran'da 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının şüphelisinin "cinayete teşebbüs" gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

Annecy Cumhuriyet Savcısı Line Bonnet-Mathis, Annecy Adliyesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Abdelmasih H. isimli şüphelinin sabah iki sorgu hakiminin karşısına çıktığını bildirdi.

Şüphelinin hakimlere konuşmadığını belirten Bonnet-Mathis, Abdelmasih H'nin "cinayete teşebbüs" ve "suç aletiyle başkaldırıda bulunmaktan" tutuklu yargılanacağını ifade etti.

Bonnet-Mathis, saldırıda yaralanan 6 kişinin artık hayati tehlikelerinin bulunmadığını, yaralılardan 4 çocuğun hala hastanede olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Savcısı, yapılan testlerde şüphelinin kanında alkol veya uyuşturucuya rastlanmadığını ifade ederek gözaltına alındığı sırada zanlının üzerinde 1 silah, Hristiyanlık diniyle iltisaklı 2 resim, 1 haç kolye, 480 avro para ve İsveç menşeli ehliyet bulunduğunu aktardı.

Saldırı günü olay yerinde bulunan tüm görgü tanıklarının ifade verdiğini aktaran Bonnet-Mathis, ilk ifadelere göre şüphelinin saldırı sırasında eşini, kızını ve Hazreti İsa'yı andığını belirtti.

Bonnet-Mathis, zanlının evli ve 1 çocuk sahibi olduğunu söyledi.

Fransız Savcı, Abdelmasih H'nin ifadesi sırasında muayene eden psikiyatristin, şüphelinin ifade vermesine engel bulunmadığı ancak psikiyatrik bir patolojisinin olup olmadığını belirlemek için henüz çok erken olduğu kanaatine vardığını belirtti.

OLAY

Fransa'nın Annecy kentinde 8 Haziran'da sabah parkta bir kişi çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

Polis şüpheliyi gözaltına almıştı.

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan şüphelinin, iki kişinin engellemelerine rağmen çevredeki çocuklara saldırdığı görülüyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2013'te iltica talebi İsveç'te kabul edilen şüphelinin bu ülkede oturum izni olduğunu belirtmişti.

Darmanin, şüphelinin İsviçre, İtalya ve Ekim 2022'de Fransa'da iltica talebinde bulunduğunu söylemişti.

Fransız Bakan, ülkesinin şüphelinin iltica talebini reddettiğini 4 Haziran'da bildirdiğini aktarmıştı.

Etiketler : fransa paris saldırı
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