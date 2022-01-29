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29 Ocak 2022 Cumartesi 00:44:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 00:44:00

Fransa'da başörtülü kadının resmi var diye festivale para yardımı iptal edildi

Kaynak: AA

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Fransa'da Auvergne-Rhones-Alpes bölgesi, Grenoble kentinde bir sokakta çizilen başörtülü kadının duvar resmi nedeniyle duvar resimlerine yönelik sanat festivaline yapmayı planladığı para yardımını iptal etti.

Fransa'da Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinden yapılan açıklamada, Grenoble'da başörtülü kadının resminin çizilmesinin "provokasyon" ve "kabul edilemez" olduğu savunuldu.

Bunun sadece aşırıcılara fayda sağladığı, şiddete ve nefrete körüklediği iddia edilen açıklamada, sokaklarda duvar resimlerinin yapıldığı "Street art fest Grenoble Alpes" isimli festivale yapılması planlanan para yardımının iptal edildiği belirtildi.

"RESMİN FESTİVALLE BİR İLGİSİ YOK"

Fransız basınındaki haberlerde, duvar resminin 8 ay önce çizildiğine ve festivalle bir ilgisi olmamasına rağmen söz konusu yardımın kesilmesi kararı alındığına dikkati çekildi.

Festivalin Direktörü Jerome Catz, yaptığı açıklamada, bölgeye kararını gözden geçirmesine çağrısı yaptığını belirterek, festival için sadece Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde değil aynı zamanda Grenoble Belediyesinden de alacaklarını söyledi.

RESİM SİYAHA BOYANDI

Söz konusu bölgenin 10 bin euroluk yardımı iptal etmesinin nedeninin siyasi olduğunu ve bunun nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin öncesinde yaşanmasının manidar olduğuna işaret eden Catz, söz konusu resmi çizen sanatçının bazı insanların dinleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığına dikkati çekmek istediğini belirtti.

Bu olayın ardından resmin siyaha boyandığı ifade edildi.

Resmin üzerinde "Müslüman" yazan sarı yıldız da bulunuyor.

Etiketler : fransa provokasyon başörtülü kadın
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