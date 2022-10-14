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14 Ekim 2022 Cuma 20:37:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 20:37:00

Fransa'da akaryakıt krizi: Pazarcıların kazancı azaldı

Kaynak: AA

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Fransa'da akaryakıt krizi pazar pazar dolaşarak tezgah açan esnafın kazancını azalttı.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ülkedeki akaryakıt krizinin etkileri pazarları da etkilemeye başladı.

Fransa'nın güneyindeki Vaucluse vilayetindeki Lourmarin pazarında bulunan 170 tezgahtan 150'sinin açık olduğu ve esnafın araçlarıyla uzun mesafe yol katettiği aktarılan haberde, bu mesafenin kimi zaman haftada 400 kilometreye denk gelebildiği kaydedildi.

"ESNAFLARIN BAZILARI BELİRLİ TARİH VE YERLERDE TEZGAH AÇMAYACAK"

Lourmarin pazar esnafının gelecek hafta için endişelendiğine işaret edilen haberde, akaryakıt sıkıntısıyla ilgili buradaki bazı esnafın belirli tarihlerde ve yerlerde tezgah açmayacaklarını ifade ettiği belirtildi.

Simon isimli Lourmarin'deki esnaf, "Endişe verici, yarın gerçekten dizel olmazsa müşteri olmayacak, pazar olmayacak." dedi.

Haberde, akaryakıt kıtlığının pazara yansıdığı, insanların arabalarını kullanmaktan çekindiği ve pazarda daha az müşteri olduğu kaydedildi. Bu durumun bazı esnafa son günlerde yüzde 40'lık bir ciro kaybı olarak yansıdığı bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : Fransa akaryakıt krizi Pazarcı
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