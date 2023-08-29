VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Firari 4 FETÖ'cü Karabük'te yakalandı
Deprem konutlarının yapımı aralıksız devam ediyor
Yapılan araştırma ortaya koydu: Almanya'da aşırı sağ yükseliyor
İYİ Parti'den CHP'ye darbe! İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklar
Fransa'da abaya tartışması: Muhalefetten yargı hamlesi geldi
İspanya Bisiklet Turu'nu 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek isteyen grup yakalandı
29 Ağustos 2023 Salı 16:17:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 16:17:00

Fransa'da abaya tartışması: Muhalefetten yargı hamlesi geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da muhalefet, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda abaya (uzun elbise) giyilmesine getirdiği yasak kararını, Danıştay'a taşıyacaklarını bildirdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Bouches-du-Rhone milletvekili Manuel Bompard, France 2 televizyon kanalında yaptığı konuşmada "tehlikeli ve acımasız" olarak nitelediği yasak kararına karşı yasal yollarla mücadele edeceklerini açıkladı.

Bompard, konuyu Danıştay'a taşımak istediğini belirterek, parti parlamenterlerini "Anayasa'ya aykırı olduğunu düşündüğü" düzenlemeye karşı çıkmaya çağırdı.

Yasağın özellikle genç Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığı "bir kez daha" ortaya çıkaracağını vurgulayan Bompard, ülkesinin böyle bir uygulamaya ihtiyacı olmadığını kaydetti.

Bompard, laikliği savunan biri olarak abayanın okullarda neden yasaklanması gerektiğini anlamadığını söyledi.

Fransa'da solcu partiler okullarda abaya yasağına karşı farklı tutum sergiliyor.

LFI'nin yanı sıra ekolojistler okullarda "damgalamaya" yol açacağı gerekçesiyle yasağa tepki gösterirken, bazı Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti (PCF) milletvekilleri, Attal'a destek veriyor.

Bakan Attal'ın okulların açılışı öncesi TF1 televizyon yayınında yaptığı açıklamada, yeni eğitim döneminde derslere abaya ile girilmesini yasakladıklarını bildirmişti.

ABAYA, BAKANLIK RAPORUNA DA GİRMİŞTİ

Fransa'da Eğitim Bakanlığı, okullarda laiklik ihlallerinin arttığına ilişkin raporun basın bültenini geçen hafta paylaşmıştı.

Metinde son yıllarda kız ve erkek öğrencilerin okullarda abaya, tunik ve entariye benzer kıyafetler giymesiyle "laiklik ihlallerinin yüzde 150 arttığı" iddia edilmişti.

Bakanlık, bu durumu okullarda dini sembolleri yasaklayan, 2004'te yürürlüğe giren laiklik yasasına aykırı bulmuştu.

FRANSA'DA ABAYA VE LAİKLİK KONUSU

Halihazırda ilk ve ortaokullarda başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da kızların giydiği ve "abaya" diye adlandırılan uzun elbise, dini simge olarak değerlendiriliyor.

Fransa, 1905 laiklik yasasıyla din ve devlet işlerini ayırma yoluna gitti. Ekim 1989'da 3 ortaokul öğrencisi, başörtülerini çıkarmayı reddettikleri için okuldan atıldı. Bu olay "Creil başörtüsü meseleleri" olarak ülkenin siyasi literatürüne girdi.

Danıştay ise 27 Kasım 1989'da öğrencilerin dini aidiyetlerini ortaya koyan simgeler taşımalarının laikliğe aykırı olmadığına karar verdi.

Başörtüsü meselesi, uzun yıllardır ülkede tartışılan konu haline gelirken 2004'te ilk ve orta dereceli tüm kamu okullarında dini simgelerin kullanımı yasaklandı. Adı geçen dini simgeler, "başörtüsünü" de kapsarken bu yasak, özellikle başörtü takan Müslüman kızları ve sarık takan Sih erkekleri etkiledi.

Fransa'da 2015'te uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki kızın okula alınmaması ülkede gündem olmuştu.

Etiketler : fransa abaya eğitim
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Ölümden döndü

Ölümden döndü
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX