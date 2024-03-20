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Fransa'da 2023'te din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı
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20 Mart 2024 Çarşamba 18:08:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 18:08:00

Fransa'da 2023'te din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı

Kaynak: AA

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Fransa'da 2023'te ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı yaklaşık 15 bin suçtan 8 bin 500'ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, bu rakamda 2022'ye kıyasla yüzde 32 artış olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığının bünyesindeki istatistik servisi SSMSI, yabancı düşmanı veya din karşıtı suçlara dair 2023 raporunu yayımladı.

Raporda, Fransa'da 2023'te polis ve jandarma teşkilatının, yaklaşık 15 bin ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suç kaydettiği, bunun sadece güvenlik servislerine intikal eden suçları kapsadığı bildirildi.

Bunların 8 bin 500'ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, 6 bin 400'ünün ise sadece para cezasına yol açan suçlardan oluştuğu belirtilen raporda, bu sayının 2022'ye göre yüzde 32 artış anlamına geldiği ifade edildi.

Raporda, yüksek ve orta seviyede suç kategorisine giren ırkçı suçların yüzde 61'inin hakaret, provokasyon veya alenen aşağılama olarak vuku bulduğu kaydedildi.

2022-2023 döneminde nüfusa oranla en çok ırkçılık mağdurunun Fransa'nın Bas-Rhin ve Alpes-Maritimes vilayetlerinde bulunduğuna işaret edilen raporda, mağdurlarının çoğunun erkekler, 25 ila 54 yaşlarındaki kişiler ve Afrika kökenli yabancılardan oluştuğu belirtildi.

Etiketler : Fransa Etnik din suç Avrupa
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