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20 Mart 2024 Çarşamba 08:31:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 08:31:00

Fransa, Ukrayna'ya asker gönderecek mi? İddialara açıklık getirildi

Kaynak: AA

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Fransa "Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasını yalanladı. Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu tür manipülasyonlardan kaçınmak için en yüksek dikkate davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fransa Savunma Bakanlığı, Rusya'nın "Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA muhabiri, Fransa Savunma Bakanlığına, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin'in Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddiasını sordu.

Bakanlıktan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, bu iddia yalanlanırken, Narışkin tarafından gündeme getirilen konunun, "Rusya'nın kitlesel çapta dezenformasyon yöntemlerine sistematik olarak başvurduğunu gösterdiği" değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu tür manipülasyonlardan kaçınmak için en yüksek dikkate davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : fransa ukrayna asker
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