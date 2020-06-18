Fransa Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz ve Libya'da başarılı adımlarla ilerlemesi sonucu NATO ve AB üyesi ülkelerden tepkiler geliyor...



Son olarak Türkiye'nin Libya politikası nedeniyle iplerin gerildiği Fransa'dan, tansiyonu daha da artıracak açıklamalar geldi.

Elysee Sarayı'nın, Ankara'nın Libya'daki hamlelerini "agresif"ve NATO'dan faydalanmakla itham ettiği ifadelerinin ardından bu kez Fransız Savunma Bakanlığı, ortalığı karıştırma girişiminde bulundu.

FRANSA, TÜRKİYE'Yİ TACİZ İDDİASIYLA SUÇLADI

NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesi Reuters'a konuşan bir bakanlık yetkilisi, Türk donanmasına ait gemilerin, NATO görevini yürüten Fransız savaş gemilerini taciz ettiğini öne sürdü.

TÜRKİYE SORUNU YOKMUŞ GİBİ YAPAMAYIZ

Türkiye'nin son adımları karşısında NATO'nun kafasını kuma gömemeyeceğini söyleyen yetkili, "Birlik içinde karmaşık anlar olabileceğini biliyoruz ama deve kuşu gibi davranıp ortada bir Türkiye sorunu yokmuş gibi yapamayız. Bunu görmeli, konuşmalı ve çözmeliyiz." dedi.