Fransa, Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız oldu

Türkiye'nin, Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) verdiği destek ve bu ülkedeki varlığı Fransa'yı rahatsız etti.

Darbeci Hafter'in Libya'daki kirli planları, Ankara'nın yerinde ve zamanında isabetli müdahaleleriyle bozuldu, stratejik yerler ele geçirildi.

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ KABUL EDİLEMEZ"

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Libya'daki çatışmaya "agresif" müdahalesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu ihlal ettiği" ve Libya açıklarına 7 savaş gemisi gönderdiği belirtildi.

FRANSA, DARBECİ HAFTER'İN YANINDA

Başkent Trablus merkezli UMH; Birleşmiş Milletler, Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlar tarafından tanınıyor. Ülkeyi işgal altında tutan darbeci Hafter'e destek verenler arasında ise Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya var.

"FRANSA SEYİRCİ KALAMAZ"

Açıklamada ayrıca, "Türkler kabul edilemez bir şekilde davranıyor ve NATO'dan faydalanıyor. Fransa buna seyirci kalamaz. NATO ortaklarıyla bu konuyla ilgili önümüzdeki haftalarda görüş alışverişi yapılacak." denildi.

MACRON, SURİYE'YE HAREKATTAN DA RAHATSIZ OLDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoru planlarını bozan başarılı operasyonlarından rahatsızlığını dile getirerek, "NATO üyesi Türkiye'nin, Fransa'nın çıkarlarının söz konusu olduğu bir bölgede, koordinasyonsuz agresif eylemleri var." demişti.