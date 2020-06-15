  • BIST
    109556
  • Dolar
    6,8581
  • Euro
    7,7424
  • Altın
    379,5330
İstanbul
19 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa, Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız oldu
Başkan Erdoğan, D-8'in 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Bakan Selçuk: LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Katar ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev istifa etti
Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarından ortak eğitim
Fransa'da eski Başbakan Ballabur'a yakın 6 kişiye yolsuzluktan hapis
Irak'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı 652 oldu
Afrika ülkelerinde Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu
Pakistan'da 20 kent Kovid-19 salgınında 'sıcak bölge' ilan edildi
Munzur Dağları'nda kar sularıyla debisi yükselen dere ve şelaleler ilgi çekiyor
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
MSB: Bedelli askerler, koronavirüs testinden sonra kışlaya alınacak
Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu
MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!
ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar belli oldu
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 118 bine dayandı
New York borsası düşüşle açıldı
İsveç Başbakanı ülkesinin Kovid-19 stratejisini savundu
MHP Lideri Bahçeli'den Pençe-Kartal Operasyonu açıklaması
FETÖ'nün aranan imamı ve il ablası yakalandı
15 Haziran 2020 Pazartesi 20:21:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 20:21:00

Fransa, Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız oldu

ABONE OL

Libya'da savaşın gidişatını değiştiren Ankara'nın hamleleri, Elysee Sarayı'nı endişeye sevk etti.

Türkiye'nin, Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) verdiği destek ve bu ülkedeki varlığı Fransa'yı rahatsız etti.

Darbeci Hafter'in Libya'daki kirli planları, Ankara'nın yerinde ve zamanında isabetli müdahaleleriyle bozuldu, stratejik yerler ele geçirildi.

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ KABUL EDİLEMEZ"

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Libya'daki çatışmaya "agresif" müdahalesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu ihlal ettiği" ve Libya açıklarına 7 savaş gemisi gönderdiği belirtildi.

FRANSA, DARBECİ HAFTER'İN YANINDA

Başkent Trablus merkezli UMH; Birleşmiş Milletler, Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlar tarafından tanınıyor. Ülkeyi işgal altında tutan darbeci Hafter'e destek verenler arasında ise Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya var.

"FRANSA SEYİRCİ KALAMAZ"

Açıklamada ayrıca, "Türkler kabul edilemez bir şekilde davranıyor ve NATO'dan faydalanıyor. Fransa buna seyirci kalamaz. NATO ortaklarıyla bu konuyla ilgili önümüzdeki haftalarda görüş alışverişi yapılacak." denildi.

MACRON, SURİYE'YE HAREKATTAN DA RAHATSIZ OLDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoru planlarını bozan başarılı operasyonlarından rahatsızlığını dile getirerek, "NATO üyesi Türkiye'nin, Fransa'nın çıkarlarının söz konusu olduğu bir bölgede, koordinasyonsuz agresif eylemleri var." demişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER