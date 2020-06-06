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06 Haziran 2020 Cumartesi 00:05:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 00:10:00

Fransa Savunma Bakanlığı duyurdu: Mali'de El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel öldürüldü

Kaynak: AA

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Fransa Savunma Bakanlığı duyurdu: Mali'de El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel öldürüldü

Fransa Savunma Bakanlığı Mali'de El Kaide terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel'in öldürüldüğünü duyurdu.

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