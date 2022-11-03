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03 Kasım 2022 Perşembe 16:44:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 16:44:00

Fransa nükleer santral sayısını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Fransa'da hükümet bir yandan hanelere enerji tasarrufu çağrısı yapıp, buna yönelik ekonomik tedbirler alırken diğer yandan nükleer santral sayısını artırma çabasına girdi.

Bakanlar Konseyine dün sunulan ve 3 noktada 6 Avrupa basınçlı nükleer reaktörün (EPR) inşasını ve prosedürünün kolaylaştırılmasını kapsayan yasa tasarısının, 2023 başında parlamentoda tartışılması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları yanında ülkedeki 56 reaktörlerden 24'ünün zorunlu bakım ve denetlemeler nedeniyle kapalı olması, 2021'de nükleer enerji gücünü artırmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u acil kararlar almaya sevk etmiş görünüyor.

Bu dönemde rutin denetim ve bakım nedeniyle yazın 32 reaktörün kapalı olması, 2018'de eskiyen 14 reaktörü 17 yıl içerisinde tamamen devre dışı bırakmak istediğini dile getiren Macron'un planlarını da gözden geçirmesine neden oldu.

Fransa'yı elektrik enerjisi konusunda dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedefleyen yeni yasa tasarısı, hükümet sözcüsü Olivier Veran tarafından "Krizin acil olarak çözümüne bir yanıt olmasının yanı sıra ileriye dönük bir proje, iklim değişikliği, enerji bağımsızlığı ve satın alma gücü konularında sürdürülebilir bir çözüm" olarak sunuldu.

Veran, yeni nükleer reaktörlerin inşası sürecinde, çevreye saygı ve nükleer altyapı güvenliği noktasındaki standartları düşürmeyeceklerini, bu yeni nesil reaktörlerin, mevcut reaktörlerin civarında, denizde inşa edilmesi ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Reaktörlerin her biri için kamusal katılım prensibine uyulacağını belirten Veran, her EPR için en az 1 kamusal tartışma ve 2 ya da 3 tahkikat yapılacağını aktardı.

Öte yandan, hükümet sözcüsünün söyledikleri çevreci derneklerin endişelerini gidermekte yeterli olmadı.

Kuşların Korunması Birliği (LPO) Başkanı Allain Bougrain-Dubourg, Fransız TF1 kanalına yaptığı açıklamada, nükleer reaktörlerin canlı çeşitliliği üzerindeki etkisine dair uluslararası veriler olsa da Fransa'da çok az veri bulunduğuna dikkati çekti.

Nükleer reaktörler konusunun ülkede şeffaf olmadığını söyleyen Bougrain-Dubourg, rüzgar tribünleri ve güneş panelleri gibi nükleer reaktörlerin çevreye etkisini de incelemek istediklerini belirtti.

Mikroorganizmalara zarar veren türbinler suyun ısınmasına neden olurken santrallerin çıkışlarına kurulan direkler kuşların yönlerini şaşırmasına yol açabiliyor.

Bir yandan ana enerji sağlayıcısı EDF'nin sitesinde nükleerden çıkışa ilişkin hedefler varken diğer yandan Macron'un halkın görüşünü dahi almadan nükleere yönelmesi akıllarda soru işareti bırakıyor.

Konunun halkla istişare edilmesi zaruriyetine rağmen hükümet yeni reaktörlerin 2037 hatta 2035'te devreye alınması için hazırladığı tasarı metnini 2023'ün ilk çeyreğinde parlamentoya sunmayı hedefliyor.

Etiketler : fransa nükleer santral enerji tasarrufu
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