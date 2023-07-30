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30 Temmuz 2023 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 14:00:00

Fransa, Nijer'e yönelik tüm mali yardımlarını askıya aldı

Kaynak: AA

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Fransa, Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası, bu ülkeye yönelik tüm mali yardımlarını askıya aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Nijer'e yönelik tüm kalkınma yardımlarını ve bütçe desteğini derhal askıya aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa'nın, devrik Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un dönemindeki anayasal düzene geri dönülmesi çağrısı yaptığı belirtildi.

NİJER'DE ASKERİ DARBE

Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek", Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin "fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

General Tchiani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, geçiş yönetiminin başına geçtiği bilgisini paylaşmıştı.

Etiketler : nijer darbe fransa yardım
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