Fransa: Nijer'deki varlıklarımıza zarar verecek yeni gerilimlere karşılık vermeye hazırız
Kaynak: AA
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Fransız ordusunun, Nijer'deki Fransız askeri ve diplomatik varlıklarına zarar vermeye yönelik her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.
Fransa Genelkurmay Başkanlığından AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Nijer'deki Fransız askerlerinin, bu ülkedeki Fransız askeri varlıklarına ve diplomatik misyonlarına zarar verecek "her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğu" belirtildi.
Nijer'deki askeri yönetim dün, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Ağustos'ta Paris'te 29. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Darbecilerin baskılarına rağmen Büyükelçimiz, Niamey'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.
- Rusya: Görüşümüz yansıtılmazsa ortak G20 bildirisi olmayacak
- İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri evlerini "kendi elleriyle" yıkmaya zorluyor
- İsveç terörle mücadele şefinden Kur'an-ı Kerim yakma olaylarıyla ülkenin imajının değiştiği uyarısı
- Tayland Kralı, eski Başbakan Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirdi
- Fransa: Nijer'deki varlıklarımıza zarar verecek yeni gerilimlere karşılık vermeye hazırız
- Rusya: Kiev'in Moskova ve Belgorod bölgesine İHA'larla saldırı girişimleri engellendi