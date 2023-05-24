VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 973'e ulaştı
İngiltere'de enflasyon nisanda beklenenden az geriledi
Elon Musk, Twitter'ın genel merkezinin taşınabileceğini ima etti
Borsa güne yükselişle başladı
İstanbul'da sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan depremzedelere "yanınızdayız" mesajı
24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:15:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:15:00

Fransa, kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerine yasak getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ülkede trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı.

Söz konusu yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararla Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasındaki uçuş seferlerine yasak getirildiğini belirtti.

Beaune, bu kararın sera gazı salımını azaltma politikası için temel adım oluşturduğuna değindi.

Fransız Bakan, bu adımın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, bunun, hükümetin, daha az sera gazı salan ulaşım türlerine teşvik etme politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.

Etiketler : fransa kısa mesafe uçuş sefer
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
İş toplantısı

İş toplantısı
Romantik tatil

Romantik tatil
Şiddet sessizliği

Şiddet sessizliği
Fas'ta film çekti

Fas'ta film çekti
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Siyah şıklık

Siyah şıklık
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Depremzede miniklere okul

Depremzede miniklere okul

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX