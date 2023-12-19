Fransa, İsrail'in Gazze'ye saldırısında Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun öldüğü koşullara ilişkin İsrail yönetiminden bir an önce açıklama beklediğini bildirdi.
19 Aralık 2023 Salı 16:40:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 16:40:00
Fransa: İsrail'den açıklama bekliyoruz
Fransa, İsrail'in Gazze'ye saldırısında Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun öldüğü koşullara ilişkin İsrail yönetiminden bir an önce açıklama beklediğini bildirdi.
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