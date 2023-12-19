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19 Aralık 2023 Salı 16:40:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 16:40:00

Fransa: İsrail'den açıklama bekliyoruz

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Fransa, İsrail'in Gazze'ye saldırısında Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun öldüğü koşullara ilişkin İsrail yönetiminden bir an önce açıklama beklediğini bildirdi.

Fransa, İsrail'in Gazze'ye saldırısında Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun öldüğü koşullara ilişkin İsrail yönetiminden bir an önce açıklama beklediğini bildirdi.

Etiketler : FRANSA İSRAİL AÇIKLAMA DİPLOMAT
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