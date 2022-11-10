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10 Kasım 2022 Perşembe 16:48:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 16:48:00

Fransa, haftalardır Akdeniz'de güvenli liman bekleyen gemiyi kabul edecek

Kaynak: AA

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Fransa'nın 234 göçmeni taşıyan ve sivil toplum kuruluşu Sos Akdeniz tarafından işletilen göçmen gemisi Ocean Viking'i kabul edeceği belirtildi.

France Info'nun İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamasına dayandırdığı habere göre, yarın Toulon Askeri Limanı'na yanaşması beklenen gemideki yolcuların üçte birinin Fransız topraklarına girişi sağlanacak.

Geminin limana yanaşması Bakanlar Kurulu tarafından "istisnai bir statüyle" kabul edilirken Fransız Bakan, İtalya'nın gemiyi kabul etmemekteki ısrarını "anlaşılmaz bir tercih" olarak değerlendirdi.

Darmanin ayrıca Fransa ile İtalya arasındaki sınır kontrollerini güçlendirmek için çeşitli önlemler alacaklarını ifade etti.

İtalya'nın tutumu nedeniyle bu ülke ile diğer alanlardaki ikili ilişkilerde gerekli sonuçları çıkaracakları değerlendirmesinde bulunan Darmanin, ülkesinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve İtalya'nın tavrının görüşülmesi için gelecek günlerde AB Komisyonu ve Almanya ile toplantı gerçekleştireceğini söyledi.

İTALYA "HASTA OLANLARIN KENDİLERİNE KALACAĞI" ENDİŞESİYLE GEMİYİ KABUL ETMEDİ

Darmanin, İtalyan makamlarına göçmenlerin üçte birini almaları koşuluyla Fransa dahil Almanya ve Norveç'in gemideki geri kalan göçmenleri almasını teklif ettiklerini ancak Roma makamlarının, "bu ülkelerin çocukları ve sağlam göçmenleri alıp hasta olanları İtalya'ya bırakacağını ileri sürerek" bu teklifi geri çevirdiğini aktardı.

Öte yandan kabul kararından önce Fransız basını, Paris makamlarının 234 göçmenin bulunduğu gemideki 4 kişinin sağlık sorunları gerekçesiyle Fransa'ya tahliyesine izin verildiğini açıkladı.

Basında ayrıca gemideki göçmenler arasında 57 çocuk ve 20 hasta bulunduğu bilgisi yer aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Akdeniz'de kurtardığı 234 göçmenle İtalya ve Malta'dan güvenli liman talep eden ancak bu çağrılarına yanıt alamadığı için açık denizde bekleyişi süren Ocean Viking gemisine Fransa'dan olumlu yanıt gelmişti.

Fransız otoriteleri geminin Korsika sularında demir atmasına müsaade etmişti.

Avrupa Birliği de Ocean Viking gemisindekilerin en yakın güvenli yerde derhal indirilmesi için üye ülkeler arasında iş birliği çağrısı yapmıştı.

Etiketler : fransa akdeniz göçmen
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