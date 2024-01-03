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Fransa, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi işgalcileri ülkesine almayacak
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03 Ocak 2024 Çarşamba 20:29:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 20:29:00

Fransa, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi işgalcileri ülkesine almayacak

Kaynak: AA

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Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere şiddet uygulayan "aşırıcı" yasa dışı Yahudi işgacileri ülke topraklarına girmesini yasaklayacağı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı, bir gazetecinin, Fransa'nın birçok defa yasa dışı Yahudi işgalciler hakkında önlem alacağını duyurmasına rağmen neden bu girişimi almakta geç kaldığı yönündeki sorusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Paris yönetiminin, Batı Şeria'da Filistinli sivillere şiddet uygulayan yasa dışı Yahudi işgalcilerin ülkeye girmesine izin vermeyeceği ifade edildi.

Bu tür önlemleri almak için öncelikle söz konusu kişilerin belirlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın, bu işgalcilere karşı Avrupa Birliği (AB) düzeyinde de yaptırım uygulanmasına olumlu baktığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Aralık 2023'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda bu konuya değindiği aktarılarak, "Bu konuda, Avrupalı ortaklarımızla bu yaptırımlardan etkilenebilecek kişileri tespit etmek için çalışıyoruz" ifadesine yer verildi.

Söz konusu yasa dışı Yahudi işgalciler yönelik bu tarz yaptırımların alınması için AB'yi oluşturan 27 ülkenin tamamının mutabık olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Fransa, Batı Şeria'da (Yahudi) işgalci grupların Filistinlilere şiddetini bir kez daha güçlü şekilde kınıyor. Bu şiddet sona ermeli. Bunu sağlamak ve faillerini yargılamak İsrailli makamlarının sorumluluğu" ifadeleri kullanıldı.

Fransa'nın genel anlamda sömürgeciliği de kınadığı, uluslararası hukuka göre sömürgeciliğin yasa dışı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, İsrailli yetkilileri, son zamanlarda Filistin topraklarındaki yerleşimleri hızlandıran, örneğin 6 Aralık tarihinde duyurulan Doğu Kudüs'teki yerleşim birimlerinde 1800 yeni konut inşasına izin verme gibi utanç verici kararları gözden geçirmeye davet ediyoruz."

Colonna, 19 Aralık 2023'te, ülkesinin, Batı Şeria'daki bazı aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi işgalcilere karşı önlem almaya karar verdiğini duyurmuştu.

Etiketler : Fransa Filistin YAHUDİ İŞGALCİLER
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