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30 Mayıs 2023 Salı 23:23:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 23:23:00

Fransa, evsizleri gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçlandı

Kaynak: AA

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Fransız Milletvekili Frederic Mathieu, hükümeti, evsizleri Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçladı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekili Mathieu, Fransa'da Ulusal Meclis'teki oturumda bir konuşma yaptı.

Mathieu, Bruz kasabasında barınma merkezi kurulacağını ve hükümetin, 2024 Olimpiyat Oyunları için gelecek turistlerden gizlemek için buraya, 3 haftalık sürelerle, Paris'in bulunduğu Ile-de-France bölgesinden gelen evsizleri yerleştireceğini öğrendiğini aktardı.

Milletvekili Mathieu, söz konusu evsizlere sosyal destek vermeye ilişkin bir adımın da belirlenmediğine dikkati çekti.

İlk grubun haziranda veya eylülde bu merkeze geleceğinin belirtildiğini vurgulayan Mathieu, "Bruz Belediyesi gibi ben de bu operasyonun amatörlüğü karşısında dehşete düştüm" dedi.

Mathieu, bu operasyonun altında "insan onuruna kayıtsızlığın yattığına" işaret etti.

Etiketler : fransa evsizler paris
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