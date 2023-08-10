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10 Ağustos 2023 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 15:30:00

Fransa, Burkina Faso vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

Kaynak: AA

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Fransa, "Nijer'de yaşanan darbenin ardından bölgedeki gerilimin artmasıyla" Burkina Faso vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu.

Burkina Faso'da Fransız makamları adına vize başvurularını kabul eden aracı şirket Capago'nun internet sitesinde, Fransa Dışişleri Bakanlığının Burkina Faso'yu kırmızı bölge ilan etmesinin ardından bir sonraki emre kadar Fransa vizesi verilmeyeceği duyuruldu.

    Duyuruda, vize başvuru ve çağrı merkezlerinin kapalı olduğu bildirildi.

    Fransa Dışişleri Bakanlığı, Mali ve Burkina Faso'nun Nijer'deki darbeye destek vermesinin ardından 7 Ağustos'ta Nijer, Mali ve Burkina Faso'ya seyahat uyarısı yayımlamıştı.

    Seyahat uyarısının ardından Mali de "mütekabiliyet esası uyarınca", ikinci bir emre kadar Fransız vatandaşlarına vize verilmeyeceğini duyurmuştu.

    Nijer'deki darbe

    Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

    Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

    Nijer'deki askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

    ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyursa da süre bitiminde askeri operasyon başlatmamıştı.

    Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

    Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geleceği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

    Etiketler : Burkina Faso' Fransız makamlar vize başvuruları Fransa Dışişleri Bakanlığı
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