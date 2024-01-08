Fransa'da hükümet depremi: Başbakan Elisabeth Borne istifa etti
Kaynak: İHA
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti. Borne, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek.
Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un istifa ettiği duyuruldu.
Fransa'da Mayıs 2022'den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti. Borne'un istifası Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu. Borne'ye çalışmalarından dolayı teşekkür eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Borne'un yerine kimin geçeceğini ise açıklamadı. Borne, Fransa tarihinde başbakanlık yapan ikinci kadın oldu.
Borne'un yerine geçebilecek potansiyel adaylar arasında 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal ve 37 yaşındaki Savunma Bakanı Sebastien Lecornu gösterilirken, söz konusu iki isimden biri başbakan olması halinde Fransa'nın gelmiş geçmiş en genç başbakanı unvanını alacak. Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve eski Tarım Bakanı Julien Denormandie de uzmanlar tarafından muhtemel adaylar arasında gösteriliyor.
Macron ve Borne liderliğindeki hükümet, Macron'un 2022'de yeniden seçilmesinden kısa bir süre sonra mecliste mutlak çoğunluğu kaybetmiş ve yasaları geçirme konusunda zorlanmıştı. Macron'un geçtiğimiz sene aralık ayında yeni bir siyasi girişim sözü vermesinden bu yana hükümette değişiklik yapılacağı konusunda söylentiler artmıştı.
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