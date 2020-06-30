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30 Haziran 2020 Salı 00:14:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 00:14:00

Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de tepki çeken bir gelişme daha

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ABD'de siyahi Floyd'un gözaltı sırasında polis şiddetiyle ölmesine yönelik protestolar devam ederken, Arizona'da Latin kökenli bir kişinin kelepçe altında hayatını kaybetmesi tepki topladı.

ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltı sırasında polis şiddetiyle ölmesine yönelik protestolar devam ederken, Arizona'da Latin kökenli bir kişinin kelepçe altında hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu.

Kamuoyunun baskısı üzerine, yaklaşık 2 ay önce Arizona'nın Tucson kentinde gerçekleşen olayın video kayıtları yayımlandı.

Görüntülerde, Carlos Ingram Lopez adlı Latin Amerika kökenli bir kişinin evine, aile içi yaşanan tartışma şikayeti üzerine 21 Nisan'da 3 polisin geldiği görülüyor.

Garaja saklanan Lopez'i kelepçeleyerek yüzüstü yatıran polislerin, üzerinde uygun elbise bulunmadığı için Lopez'i plastik örtü ile örttükleri görülüyor.

Bu arada fiziksel baskıya maruz kalan Lopez'in ısrarla İngilizce ve İspanyolca su istediği duyuluyor.

Yaklaşık 12 dakika süren gözaltı işlemi sırasında Lopez'in hareketsiz kaldığı ve daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılmaya çalışıldığı dikkati çekiyor.

27 yaşındaki Lopez'in adli tıp raporunda ölüm nedeni polislerin uyguladığı fiziksel baskı ve vücudunda bulunan kokaine bağlı olarak kalp krizi olarak kaydediliyor.

Olaya karışan 3 polisin görevlerinden istifa ettiği açıklanırken, Federal Araştırma Bürosunun da (FBI) katılımıyla olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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