Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis emekli ikramiyesi alabilecek

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis Derek Chauvin, ikinci derece adam öldürmekten yargılanacak.

CNN televizyonunun haberinde, Minnesota kamu çalışanları emeklilik derneğinin, Chauvin'in suçlu bulunsa bile 50 yaşına kadar emekli maaşı için başvuru hakkının bulunduğunu açıkladığı belirtildi.

Haberde, Minnesota eyaleti yasalarına göre, bu hakkın kimsenin elinden alınamadığı ve yasa değişikliğinin gerektiği anlatıldı.

YILLIK 50 BİN DOLAR VE ÜZERİ EMEKLİLİK MAAŞI ALABİLECEK

Chauvin, başvuru yapması durumunda yıllık 50 bin dolar ve üzeri emeklilik maaşı alabilecek. Bu miktar, 30 yıl gibi bir sürede 1 ila 1,5 milyon dolara denk geliyor.

Minneapolis kentinde Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan 44 yaşındaki eski polis Derek Chauvin, 8 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkmış, duruşmada mahkeme, Chauvin’in kefalet bedelini 1 milyon 250 bin dolara çıkarmıştı.

Karara, Chauvin ve avukatı itiraz etmemiş, yaklaşık 15 dakika süren ilk duruşmada, bir sonraki mahkeme tarihi 29 Haziran olarak belirlenmişti.

THOMAS LANE KEFALET BEDELİNİ ÖDEDİ

Chauvin hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılırken, olaya karışan diğer polisler Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng de suça yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınmıştı.

Her birine 750 bin dolarlık kefalet konulan ve Hennepin County Bölgesi Hapishanesinde tutulan 3 polisin duruşmasına 29 Haziran'da devam edilecek.

Thomas Lane, 750 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

NELER YAŞANDI?

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamış, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.