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15 Eylül 2021 Çarşamba 10:38:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 10:38:00

Firar ettikten sonra yakalanmıştı... Filistinli tutuklunun işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı

Kaynak: AA

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Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra yakalanan Filistinli tutuklu Muhammed el-Arıda'nın, ağır işkenceye uğradığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Avukatı Halid Mehacine, yakalanan Filistinli firarı Muhammed el-Arıda ile görüşmesinin ardından Filistin resmi televizyonuna açıklama yaptı.

Mehacine, "Esir Arıda, gerçekten sert bir işkenceden geçti, ağır dövülme şeklinde saldırıya uğradı, başı yerlere vuruldu." dedi.

Arıda'nın tüm vücudunda ağır yaraların olduğunu söyleyen Mehacine, "Yaralarına rağmen hala herhangi bir tedavi görmedi." ifadesini kullandı.

Halid Mehacine, Muhammed el-Arıda'nın yakalanmasından bu yana çok az uyuduğunun altını çizdi.

"Arıda tüm suçlamaları reddediyor" diyen Mehacine, yakalanan tutuklunun, her türlü baskı ve işkenceye rağmen sorgu sırasında susmayı tercih ettiğini vurguladı.

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı açıklamada, avukatlarının, 20 Eylül Pazartesi günü, yakalanan 4 Filistinli tutuklu ile görüşeceğini duyurdu.

FİRAR EDEN 6 TUTUKLUDAN 4'Ü YAKALANDI

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat ise henüz bulunamadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere, yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Etiketler : filistinli firari tutuklu işkence gilboa hapishanesi
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