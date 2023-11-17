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17 Kasım 2023 Cuma 18:32:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 18:32:00

Finlandiya'dan Ukrayna'ya 20'nci yardım paketini yollama kararı

Kaynak: AA

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Finlandiya, Ukrayna'ya savunma malzemelerinden oluşan 20'nci yardım paketini gönderecek.

Finlandiya, Ukrayna'ya destek amacıyla savunma malzemelerinden oluşan 20'nci yardım paketini yollayacak.

Finlandiya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, hükümetin teklifi üzerine bu kararı aldı.

Söz konusu yardım, Finlandiya tarafından Ukrayna'ya gönderilen 20'nci savunma malzemesi paketi olacak.

Hükümete bu paketin maliyetini yaklaşık 100 milyon avro olarak hesapladı.

Finlandiya'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya gönderdiği savunma malzemelerinin değeri 1,5 milyar avro olarak kaydedildi.

Etiketler : Finlandiya Ukrayna savunma malzemeleri YARDIM
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