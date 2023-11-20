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20 Kasım 2023 Pazartesi 09:11:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 09:11:00

Finlandiya'dan Rusya'ya düzensiz göç suçlaması

Kaynak: AA

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Finlandiya, Rusya'yı düzensiz göçmenleri sınırı geçmeye zorlamakla suçladı. Rus yetkililerin sınır kapılarını açarak insanları Finlandiya tarafına ittiğini ve sonra sınır kapılarını kapatarak bu kişilerin geri dönmesini imkansız hale getirdiğini ifade eden Kinnunen, birçok göçmenin iradeleri dışında Finlandiya'ya geçmek zorunda kaldığını aktardı.

Finlandiya, Rusya'yı düzensiz göçmenleri zorla bu ülkeye göndermekle itham etti.

Finlandiya'nın güneydoğudaki sınır karakolu Şefi Jouko Kinnuen, yerel basına yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin aktif ve sistematik olarak düzensiz göçmenleri sınır bölgesine getirdiğini ve onları Finlandiya'ya geçmeye zorladığını belirtti.

Rus yetkililerin sınır kapılarını açarak insanları Finlandiya tarafına ittiğini ve sonra sınır kapılarını kapatarak bu kişilerin geri dönmesini imkansız hale getirdiğini ifade eden Kinnunen, birçok göçmenin iradeleri dışında Finlandiya'ya geçmek zorunda kaldığını aktardı.

Finlandiya, 16 Kasım'da düzensiz göçmenleri sınır bölgesine getirdiği gerekçesiyle Rusya ile 4 sınır kapısını kapatacağını duyurmuştu. Bunun üzerine binlerce göçmen sınır bölgesinde beklemeye başlamıştı.

Etiketler : finlandiya rusya sınır
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