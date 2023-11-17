VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zimbabve'de olağanüstü hal ilan edildi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Finlandiya'dan Ukrayna'ya 20'nci yardım paketini yollama kararı
Malatya'da hasarlı binalar yıkıldı
AB'den İsrail sorununa Filistin'de iki devletli çözüm mesajı
'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' çevrim içi yapılacak
17 Kasım 2023 Cuma 18:17:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 18:17:00

Finlandiya, Rusya ile tüm sınırını kapatmaya hazır

Kaynak: AA

ABONE OL

Finlandiya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Riikka Purra, dün alınan Rusya sınırındaki 9 geçiş noktasından 4'ünü kapatma kararının sınırdaki durumu sakinleştirmeye yardımcı olmaması halinde daha ileri adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti.

Finlandiya'da yayın yapan Yle TV1 televizyon kanalındaki A-Talk programına katılan Purra, "Kapatma kararının sınırdaki durumu sakinleştirmeye yardımcı olamaması halinde bir sonraki adımı atmak için çok düşük bir eşiğimiz var. O adım da tüm doğu sınırını kapatmak ve sığınma taleplerini doğu sınırından uzakta yoğunlaştırmak." ifadesini kullandı.

Finlandiya, ülkeye yönelik sığınmacı akınını durdurmak için Rusya ile olan sınırındaki 9 geçiş noktasından 4'ünü 18 Kasım itibarıyla kapatma kararı almıştı.

Etiketler : Finlandiya-Maliye Rusya sınırı geçiş noktaları
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Sanat aşığı

Sanat aşığı
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX