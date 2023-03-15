Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Kaynak: TRT Haber
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Dışişleri Bakanı PEKKA Haavisto, yarin Türkiye'yi ziyaret edecekler.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Twitter hesabından yaptığı açıklamada geçen yılın bahar aylarından bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı ile devamlı irtibat halinde olduğunu belirterek; "Erdoğan Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda kararını vermiş ve artık iki cumhurbaşkanı olarak yüz yüze görüşeceğiz"dedi.
Niinistö, Türkiye'nin, NATO üyeliği konusunda karara vardığını açıkladı.
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