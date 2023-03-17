Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz
Kaynak: AA
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği için Türkiye'nin onay vermesine ilişkin, "Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.
Niinistö, konuşmasında şunları kaydetti;
(Başkan Erdoğan için) Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu sadece siz yapıyorsunuz.
(NATO üyeliği için Türkiye'nin onay vermesi) Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.
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