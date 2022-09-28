Finlandiya, boru hatlarındaki sızıntılar hakkında İskandinav komşuları ile görüştü

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto Avrupa Birliği (AB) Komisyonu konferansında yaptığı konuşmada, "Bu sabah Baltık Denizi bölgesinden dört ülkenin hükümeti ile görüştük."dedi.

Söz konusu sızıntıların önemli olduğunu vurgulayan Haavisto, ortak AB stratejisinin her zamankinden daha kilit role sahip olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının soruşturulması gerektiğini, enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlerin en güçlü karşılığı bulacağını söylemişti.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. AB de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.