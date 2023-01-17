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17 Ocak 2023 Salı 20:51:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 20:51:00

Finlandiya Başbakanı: NATO'ya üyeliğimiz konusunda büyük bir sorun yok

Kaynak: AA

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "(NATO'ya üyelik konusunda) Finlandiya ile ilgili çok büyük bir sorun yok, belki İsveç ile ilgili olabilir" dedi.

Marin, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında özel oturuma konuşmacı olarak katıldı.

3 yıl önce WEF'e katıldığını anımsatan Marin, dünyada son 3 senede, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi gibi birçok krizin yaşandığını ve bunlarla mücadele edildiğini ifade etti.

"Dünya bugün 3 yıl öncesinden çok farklı bir yer" diyen Marin, Rusya-Ukraya savaşının tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Kurallara dayalı düzene meydan okunduğunu söyleyen Marin, daha çok otoriter rejimlerin kendilerine daha fazla alan bulduğunu ve demokratik değerlerin sarsıldığını dile getirdi.

"BAŞKA ÜLKELERE SALDIRMANIN BİR KAZANCI YOK"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı verdiği savaşı kaybetmesi gerektiğini, Ukrayna'nın Rusya'yı topraklarından çıkarmasının hem Ukrayna hem de diğer ülkelerin özgürlüğü açısından önemli olduğunu anlatan Marin, "Başka ülkelere saldırmanın bir kazancı yok. Sınırlarımızı korumalıyız ve bu konuda karşılaşılan zorluklar nedeniyle çok endişeliyim." diye konuştu.

Ülkesinin ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine de işaret eden Marin, NATO'nun kendi içerisinde kuralları olduğunu ve ülkelerin bunlara uymadığı sürece birliğe üye olamayacağını kaydetti.

Marin, "Umarım, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci olabildiğince hızlı ilerler" değerlendirmesinde bulundu.

NATO'ya üye olarak kendilerine yönelik tehditleri engellemek istediklerini de belirten Marin, Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde ülkede savaş olmayacağına inandığını söyledi.

Ülkesinin ve vatandaşlarının güvenliğinin kendileri için birincil öncelik olduğunu, bu yüzen NATO'ya üyelik başvurusunda bulunduklarını bildiren Marin, NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin güvenlik endişeleri gibi herhangi bir engel olup olmadığıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Finlandiya ile ilgili çok büyük bir sorun yok, belki İsveç ile ilgili olabilir. Bizim perspektifimize göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olması çok önemli çünkü biz aynı güvenlik ortamını paylaşıyoruz. Biz üyelik açısından iki ülkenin onayını bekliyoruz. Bunlardan birisi, parlamento dönemleri başlar başlamaz onaylayacak olan Macaristan. Diğer bir ülke ise Türkiye. NATO zirvesinde atacağımız adımları tartıştık, kararlaştırdık ve o adımları attık. Şimdi Türkiye'nin onaylamasını bekliyoruz."

Marin, NATO'ya üyelik süreçlerinin daha hızlı olması gerektiğini, iki ülkenin buna tamamen hazırlandığını ve tüm gereksinimleri karşıladığını sözlerine ekledi.

Etiketler : Finlandiya NATO marin
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