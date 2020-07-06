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Financial Times yazdı: Hafter Fransa için artık yük
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06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:09:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:17:00

Financial Times yazdı: Hafter Fransa için artık yük

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Financial Times gazetesi, Libya'da, Hafter'in artık Fransa için yük haline geldiği, Paris'in Ankara'yı suçlamasının arkasındaki asıl sebebin de Hafter'e bel bağlamak suretiyle yaptığı hatanın üstünü örtme girişimi olduğunu yazdı.

Financial Times gazetesi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in artık Fransa için yük haline geldiği, Paris'in Ankara'yı suçlamasının arkasındaki asıl sebebin de Hafter'e bel bağlamak suretiyle yaptığı hatanın üstünü örtme girişimi olduğunu yazdı.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times'ın haberinde, Fransa'nın BM destekli hükümeti devirmek için başkent Trablus'a saldıran Hafter'i desteklediği kabul edilen tek Avrupa ülkesi olduğuna vurgu yapıldı.

Paris'in Ankara ile anlaşmazlığının Türkiye'nin müdahalesinin Libya'da dinamikleri değiştirmesi ve Hafter güçlerinin son haftalarda bir dizi yenilgiye uğratılmasından dolayı arttığı kaydedilen haberde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'in tarafsız bir duruş benimsediğinde ısrar ettiği ancak bu "yeni kalibrasyonun" Türkiye'nin desteğiyle Hafter güçlerinin püskürtülmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

"BİR KEZ DAHA HATA YAPTILAR"

Haberde görüşlerine başvurulan kıdemli bir Batılı diplomat, "Fransızlar Hafter'in artık değerli bir varlık olmadığını, bir yük haline geldiğini fark ettiler. Bir kez daha hata yaptıkları için mahçup olduklarına inanıyorum. Bu hatayla karşı karşıya kalınca da (politikalarını) haklı göstermek zorundalar ve Türkiye'yi suçluyorlar." yorumunda bulundu.

Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerle Hafter'i destekleme kararının petrol sektöründeki ticari paylarını korumakla ilgili olduğu ifade edilen yazıda, Macron'un Türkiye'yi Libya'daki rolünden dolayı "suçlu" olarak nitelemesinin de Avrupalı diplomatlar tarafından sorgulandığı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ OLMASAYDI İNSANİ BİR FELAKET YAŞANIRDI"

Haberde bu konuda, üst düzey bir Avrupalı diplomatın, "Dürüst olalım, Türkiye Trablus'un düşüşünü durdurdu. Onların müdahalesi olmasaydı insani bir felaket yaşanırdı." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Dış politika analistlerinin de Fransa'nın Hafter'i sömürge dönemi sonrası Afrika politikasının geleneklerine uygun şekilde kontrol edebileceğini düşündüğü için desteklediği ve Türkiye'nin müdahalesiyle şoke olduğunu söyledikleri aktarıldı.

Financial Times, Fransa'nın Hafter'i Trablus'a saldırmaya başladığında açıkça desteklediğini ve Paris tarafından satın alınan ABD yapımı Javelin füzelerinin Trablus güçlerince ele geçirilen Hafter'in kamplarında bulunduğunu hatırlattı.

"FRANSA OLDUKÇA İZOLE EDİLMİŞ DURUMDA"

Fransa'nın Hafter'in Rusya, BAE ve Mısır tarafından güçlü şekilde desteklenmesine rağmen NATO ve Avrupalı müttefiklerinden destek bulmaya çalıştığı belirtilen haberde, diğer Avrupa ülkelerinin Hafter'i saldırgan ve siyasi çözümün önündeki ana engel olarak gördüğü aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Fransız Dış İlişkiler Enstitüsünün Ortadoğu uzmanlarından Dorothee Schmid, "Fransa bu konuda oldukça izole edilmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

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